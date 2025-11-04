ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd Károly
Az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és Petr Macinka, az Autósok párt vezetõje (elsõ sor, b-j) kezet fog, miután aláírták a koalíciós szerzõdést Prágában 2025. november 3-án. Az új kabinet 16 tagú lesz, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fog irányítani.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Új cseh kormánykoalíció: kizárták a meglepő döntések lehetőségét

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Csehországban az ANO mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, vagyis az SPD, valamint az Autósok párt hétfőn hivatalosan is aláírták a koalíciós szerződést. Az esemény egy hónappal a parlamenti választások után, és közvetlenül a képviselőház alakuló ülése előtt történt.

Az ANO részéről Andrej Babiš pártelnök és Taťána Malá, az SPD-től Tomio Okamura és Radim Fiala, míg az Autósok részéről Petr Macinka és Boris Šťastný látták el kézjegyükkel a dokumentumot. A hárompárti megállapodás értelmében az új koalíció 108 képviselővel rendelkezik majd a 200 tagú alsóházban. A szerződés kiegészítését minden képviselőnek külön is alá kell írnia, ezzel vállalva, hogy betartják a koalíciós egyezséget, beleértve a házelnök megválasztását is. A poszt az SPD-hez kerülhet, a koalíció pedig közösen a párt elnökét, Tomio Okamurát jelöli erre a tisztségre.

A koalíció vezetői szerint az új kormány demokratikus választások eredményeként jön létre, és célja Petr Fiala jelenlegi kormányának leváltása. Andrej Babiš hangsúlyozta:

a pártok közötti programbeli különbségeket sikerült elsimítani, a miniszterjelöltek neveit pedig várhatóan november végén ismertetik.

Az ezekről szóló dokumentumokat Babiš személyesen adja majd át Petr Pavel államfőnek a prágai várban.

Petr Macinka, az Autósok elnöke úgy fogalmazott: a választások után pontosan egy hónappal a cseh választók akaratának megfelelően „komoly változás” kezdődött. Tomio Okamura, az SPD elnöke pedig kijelentette: a szerződés aláírása a jelenlegi, SPOLU–STAN–Kalózpárt vezette kormány végét jelenti, amely szerinte nem Csehország érdekeit szolgálta.

A koalíciós szerződés rögzíti a minisztériumok elosztását is: az ANO kilenc, köztük a miniszterelnöki posztot, az Autósok négy, az SPD pedig három tárcát kap. A megállapodás hangsúlyozza a lojalitást és az egyeztetés fontosságát: a kormánytagok hűséges munkatársakkal dolgoznak majd, és

a pártok vállalják, hogy nem hoznak egymást meglepő, váratlan döntéseket.

Eközben Prágában hétfőn megkezdődött a képviselőház alakuló ülése is. A 200 tagú testületből 198 képviselő tette le az alkotmányos esküt. Két képviselő nem volt jelen. Három ANO-s politikus lemondott a mandátumáról, mert helyi tisztségeikre kívánnak koncentrálni, helyüket pótképviselők veszik át. Az ülés rövid, alig másfél órás volt, és szerdán folytatódik. Ekkor választják meg a képviselőház új vezetését.

A házelnök megválasztása csak a napirend kilencedik pontja, előtte még több bizottságot is létre kell hozni, köztük a mandátumvizsgáló és mentelmi bizottságot. A jövőbeli kormánykoalíció azt szeretné, ha a képviselőháznak a korábbi hat helyett csupán négy alelnöke lenne, ezzel is takarékoskodva az állami kiadásokkal. A parlamenti bizottságok felállításáról és azok vezetéséről később döntenek a képviselők. Ha minden a tervek szerint halad, Csehország néhány héten belül új kormánnyal és új parlamenti vezetéssel folytathatja a munkát.

csehország

szerződés

koalíció

andrej babiš

