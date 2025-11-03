ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 3. hétfő Győző
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke voksolni érkezik egy ostravai szavazóhelyiségbe 2025. október 3-án. Csehországban október 3-án és 4-én tartanak parlamenti választásokat.
Nyitókép: Petr David Josek

Kiszivárgott, mit tervez a Babis-kormány, mutatjuk a részleteket

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint az Autósok pártja alkotta szövetség egyebek mellett elkötelezte magát az EU és a NATO mellett, és ígéri, hogy nem emeli az adókat. A koalíciós szerződést hétfőn írják alá Prágában.

Az idnes.cz hírportál által megszerzett dokumentum szerint a leendő koalíciós partnerek kijelentik, hogy Csehország az Európai Unió szuverén tagállama és a NATO szilárd szövetségese. Az új kabinet ugyanakkor nem vezeti be az eurót, megszünteti a közmédia-üzemeltetési díjakat, és biztosítja az elfogadható energiaárakat a lakosság és a vállalatok számára.

A pártok a kormányprogramban rögzítik, nemcsak elutasítják az euró bevezetését, hanem semmilyen lépést sem tesznek annak irányába, sőt, javasolni fogják, hogy a cseh koronát rögzítsék az alkotmányban. Egy múlt pénteken ismertetett közvélemény-kutatás eredménye szerint a cseh lakosság kétharmada egyébként sem támogatja a közös európai valuta bevezetését, míg 30 százalék mellette van.

A leendő kabinet újra bevezetné az elektronikus bevételi nyilvántartást, amelyet korábban Andrej Babis kormánya használt,

de a Petr Fiala vezette kabinet megszüntetett. Az Autósok pártja korábban ellenezte ennek visszaállítását, de a javaslat szerint a rendszer nem vonatkozna a kisvállalkozókra. A koalíciós felek továbbá vállalják, hogy a következő választási ciklusban nem emelnek semmilyen adót.

Terveik között szerepel, hogy a nyugdíjkorhatárt 65 évben rögzítik, visszaállítják a diákok és nyugdíjasok 75 százalékos utazási kedvezményét, ahogy az Andrej Babiš előző kormánya idején volt, valamint eltörlik a receptköteles gyógyszerek áfáját. A dokumentum szerint a rendőrök, tűzoltók, vámosok, tanárok és katonák alapfizetése az alapképzés elvégzése után 50 ezer korona, vagyis közel 800 ezer forintnak megfelelő összeg lenne.

A leendő kormány továbbá ígéri, hogy elfogadható energiaárakat biztosít a háztartások és a vállalkozások számára, valamint az elérhető lakhatást az egyik fő prioritásaként nevezi meg. A program szerint megszüntetnék a Cseh Televízió és a Cseh Rádió számára fizetendő díjakat, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy meg kívánják őrizni a közmédia függetlenségét.

A tervezet zéró toleranciát ígér az illegális migrációval szemben, és a bűnmegelőzés rendszerének kialakítását is tervezi.

Az oktatás terén a koalíció abban állapodott meg, hogy alaposan felülvizsgálja az inkluzív oktatási rendszert, és megszünteti annak nem hatékony elemeit – ez volt az egyik legvitatottabb kérdés az Autósok és az ANO mozgalom között.

Az új képviselőház alakuló ülését hétfőn tartják. Ezt követően válik lehetővé, hogy lemondjon a Petr Fiala vezette koalíciós kormány. Ha lemondását Petr Pavel államfő elfogadja, a jelenlegi kormány ügyvezetőként fogja irányítani az országot egészen az új kabinet megalakulásáig. Az új cseh kormány programnyilatkozatát az ANO, az SPD és az Autósok képviselői hétfőn írják alá a cseh fővárosban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kiszivárgott, mit tervez a Babis-kormány, mutatjuk a részleteket

kormánykoalíció

andrej babiš

cseh kormány

