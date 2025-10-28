ARÉNA - PODCASTOK
A norvég fegyveres erők által közreadott kép a Harry S. Truman Nimitz-osztályú amerikai repülőgép-hordozóról (j) és a Thor Heyerdahl norvég fregattról a NATO Trident Juncture 2018 fedőnevű hadgyakorlatán a norvégiai Tynset közelében 2018. október 26-án. A 31 ország 50 ezer katonájának részvételével október 25. és november 23. között tartott katonai művelet az utóbbi évek legnagyobb NATO-hadgyakorlata. A 29 szövetséges ország mellett a nem NATO-tag Svédország és Finnország vesz részt a nagyszabású akcióban.
Nyitókép: MTI/EPA/Joseph A. D. Phillips

Mi történik az amerikai flottával a Dél-kínai-tengeren? Trump szerint nincs semmi rejtegetnivaló

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Harminc percen belül két amerikai harci gép zuhant le egy olyan ázsiai tengerszakasz felett, amelyet Kína magénak tart. Mindez épp akkor történt, amikor kritikus szakaszba léptek Peking és Washington kereskedelmi tárgyalásai, és küszöbön áll a két elnök találkozója.

Az ázsiai körúton tartózkodó Donald Trump amerikai elnök „nagyon szokatlannak” nevezte, hogy a csendes-óceáni flotta rövid időn belül két gépét is elvesztette. Az első az amerikai haditengerészet Sea Hawk helikoptere volt, amely vasárnap délután háromnegyed háromkor zuhant le a Dél-kínai-tengeren. 30 perccel később egy F/A-18F-es Superhornet harci gép járt hasonlóan; a két pilóta katapultált és kimentették, csakúgy, mint a helikopter háromfős legénységét. Érdekes módon mindkét gép a rutinfeladatokat ellátó Nimitz amerikai repülőgép-hordozóról szállt fel – olyan, vitatott hovatartozású vizek felett, amelyeket Kína magáénak mond.

Az esetek nem sokkal az előtt történtek, hogy Malajziában bejelentették: Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi keretmegállapodást kötött és ezzel elhárult az akadály, hogy a héten személyesen találkozzon egymással Donald Trump és Hszi Csinping kínai elnök.

Donald Trump hétfőn kommentálta a gépek lezuhanásának hírét az elnöki gépen, amelyen körútja következő állomására, Japánba tartott. „Azt mondják, hogy rossz üzemanyag lehet az oka. Ki fogják deríteni. Nincs itt semmi rejtegetnivaló, uram” – válaszolt egy riporternek.

A kínai külügyminisztérium közölte, hogy Peking kész segíteni bármilyen mentő, illetve felhozatali műveletben. A külügyi szóvivő, miközben arról beszélt, „ha az Egyesült Államok kéri, humanitárius megfontolásból segítenek”, bírálta az amerikai műveleteket a térségben, utalva arra, hogy az amerikaiak rendszeres katonai erődemonstrációkat tartanak a Dél-kínai-tengeren és ezzel aláássák a regionális békét – idézte szavait az Independent című lap.

A lezuhant F/A-18F-es immár a negyedik olyan gép volt, amelyet az idén elveszített az amerikai haditengerészet. A Nimitz repülőgép-hordozó épp hazafelé tartott utolsó küldetése végén, miután a nyáron a Közel-Kelet térségében próbálta védeni a hajózási útvonalakat a jemeni húszik támadásaitól.

A több mint 300 méter hosszú fedélzettel büszkélkedő hajót 1975-ben bocsájtották vízre és jövőre tervezik kivonni a szolgálatból. Az ilyen osztályú vízi járművek az őket hajtó nukleáris reaktor miatt 20 éven át tudnak megállás nélkül feladatokat végrehajtani. Ez a hajó szerepelt az 1980-as Végső visszaszámlálás című fantasztikus filmben. A cselekmény szerint a Nimitz egy furcsa vihar nyomán 1941-ben a Pearl Harbor-i japán rajtaütés közelében találja magát és a kapitány dilemma elé kerül: beavatkozzon-e?

Mi történik az amerikai flottával a Dél-kínai-tengeren? Trump szerint nincs semmi rejtegetnivaló

kína

egyesült államok

peking

lezuhant repülő

vadászgép

