Mi történik az amerikai flottával a Dél-kínai-tengeren? Trump szerint nincs semmi rejtegetnivaló

Az ázsiai körúton tartózkodó Donald Trump amerikai elnök „nagyon szokatlannak” nevezte, hogy a csendes-óceáni flotta rövid időn belül két gépét is elvesztette. Az első az amerikai haditengerészet Sea Hawk helikoptere volt, amely vasárnap délután háromnegyed háromkor zuhant le a Dél-kínai-tengeren. 30 perccel később egy F/A-18F-es Superhornet harci gép járt hasonlóan; a két pilóta katapultált és kimentették, csakúgy, mint a helikopter háromfős legénységét. Érdekes módon mindkét gép a rutinfeladatokat ellátó Nimitz amerikai repülőgép-hordozóról szállt fel – olyan, vitatott hovatartozású vizek felett, amelyeket Kína magáénak mond.

Az esetek nem sokkal az előtt történtek, hogy Malajziában bejelentették: Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi keretmegállapodást kötött és ezzel elhárult az akadály, hogy a héten személyesen találkozzon egymással Donald Trump és Hszi Csinping kínai elnök.

Donald Trump hétfőn kommentálta a gépek lezuhanásának hírét az elnöki gépen, amelyen körútja következő állomására, Japánba tartott. „Azt mondják, hogy rossz üzemanyag lehet az oka. Ki fogják deríteni. Nincs itt semmi rejtegetnivaló, uram” – válaszolt egy riporternek.

A kínai külügyminisztérium közölte, hogy Peking kész segíteni bármilyen mentő, illetve felhozatali műveletben. A külügyi szóvivő, miközben arról beszélt, „ha az Egyesült Államok kéri, humanitárius megfontolásból segítenek”, bírálta az amerikai műveleteket a térségben, utalva arra, hogy az amerikaiak rendszeres katonai erődemonstrációkat tartanak a Dél-kínai-tengeren és ezzel aláássák a regionális békét – idézte szavait az Independent című lap.

A lezuhant F/A-18F-es immár a negyedik olyan gép volt, amelyet az idén elveszített az amerikai haditengerészet. A Nimitz repülőgép-hordozó épp hazafelé tartott utolsó küldetése végén, miután a nyáron a Közel-Kelet térségében próbálta védeni a hajózási útvonalakat a jemeni húszik támadásaitól.

A több mint 300 méter hosszú fedélzettel büszkélkedő hajót 1975-ben bocsájtották vízre és jövőre tervezik kivonni a szolgálatból. Az ilyen osztályú vízi járművek az őket hajtó nukleáris reaktor miatt 20 éven át tudnak megállás nélkül feladatokat végrehajtani. Ez a hajó szerepelt az 1980-as Végső visszaszámlálás című fantasztikus filmben. A cselekmény szerint a Nimitz egy furcsa vihar nyomán 1941-ben a Pearl Harbor-i japán rajtaütés közelében találja magát és a kapitány dilemma elé kerül: beavatkozzon-e?