ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.25
usd:
334.38
bux:
104963.77
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai haditengerészet legújabb és egyben legnagyobb repülõgép-hordozója, a Gerald R. Ford elhagyja az Oslo-fjord öblöt 2025. szeptember 17-én. A hadihajó öt napot töltött a térségben, ezalatt több nemzetközi hadgyakorlatban vett részt.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Lise Aserud

Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót

Infostart

Az Egyesült Államok példátlan mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül – a térségbe csoportosított körülbelül egy tucat hadihajót most még kiegészíti egy repülőgép-hordozó és ennek kísérete is. Az egységek már most sem tétlenkednek.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter múlt héten elrendelte a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és kísérőhajói átvezénylését az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának (USSOUTHCOM) felelősségi területére. A Pentagon pénteken közölte, hogy a döntés jelentősen növeli a Latin-Amerikában jelen lévő amerikai csapatok és repülőgépek számát.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X közösségi oldalon azt írta, hogy az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának (USSOUTHCOM) felelősségi területén megerősített amerikai erőjelenlét fokozza az Egyesült Államok területének biztonságát. Emellett javítja az illegális szereplők és tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megzavarására irányuló képességet, amelyek a nyugati félteke biztonságát veszélyeztetik. Parnell nem közölt részleteket arról, hogy a hordozó mikor indul a térségbe.

A Newsweek kedden viszont már arról adott hírt, hogy a fent nevezett repülőgép-hordozó és harci köteléke Venezuela felé vette az irányt Horvátországból – számolt be a Portfolio. A USS Gerald R. Ford hivatalosan a „narkoterroristák” – vagyis drogcsempészek elleni katonai műveleteket támogatja majd, a legtöbb elemző azonban egyetért abban, hogy

néhány halászcsónak kilövéséhez a Venezuela mellett összevont katonai képesség már most is túlzás

– olvasható.

Lindsey Graham republikánus szenátor a napokban beszélt arról, hogy szerinte Donald Trump már döntött: el fogja távolítani Venezuela éléről az USA által illegitimnek tekintett Nicolas Maduro elnököt. Ezt maga az elnök nem erősítette meg, viszont többször is nyíltan kijelentette, szárazföldi csapást fontolgat Venezuela ellen.

Megjegyzendő, Lindsey Graham az egyik legbefolyásosabb republikánus szenátor, aki 2003 óta képviseli Dél-Karolinát a felsőházban. Jellemzően a „háborús héják” közé sorolják, aki agresszívebb nemzetközi politikát szeretne látni az Egyesült Államok részéről, pártolva a katonai beavatkozást az USA geopolitikai céljainak elérése végett.

A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében; azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy „kitalált egy háborút” a latin-amerikai ország ellen. Televíziós beszédében Nicolás Maduro kijelentette, Washington „közönséges, bűnös és teljes mértékben hazug” narratívát talált ki hazája ellen, ahol, mint hangsúlyozta, nem foglalkoznak kokacserje termesztésével és nem állítanak elő kokaint. Hozzátette, hogy Caracas sikeresen fel fogja számolni a szomszédos Kolumbia kábítószer-kereskedelmének alig mintegy öt százalékát kitevő, Venezuelába áramló részét.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta – múlt hét péntekig – közel 10 támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.

A latin-amerikai ország védelmi minisztere, Vladimir Padrino López szintén

elítélte az amerikai erők tevékenységét a térségben, amit „az utóbbi száz év legnagyobb fenyegetésének” nevezett.

A tárcavezető mindazonáltal hangsúlyozta: Caracas nem kíván konfliktusba bonyolódni. „Békét akarunk” – szögezte le. Maduro korábban azt is Washington szemére vetette, hogy a műveletekkel burkoltan a venezuelai kormányzat megdöntésére törekszik.

Kolumbia elleni intézkedések

Donald Trump október 19-én közölte, hogy az Egyesült Államok leállít minden segítségnyújtást Kolumbia számára a folytatódó kábítószer-előállítás miatt. Az amerikai elnök Gustavo Pedro kolumbiai államfőt „illegális kábítószerfőnöknek” nevezte, és őt tette felelőssé a dél-amerikai országban továbbra is széles körben végzett drogelőállítás miatt.

„Kolumbiában ez vált messze a legnagyobb üzletággá, és Petro semmit nem tesz a megállítására az Amerikai Egyesült Államokból érkező nagy kifizetések és támogatások ellenére” – fogalmazott Donald Trump, és felszólította Gustavo Petrót, hogy intézkedjen, ellenkező esetben az Egyesült Államok beavatkozhat, „és azt nem fogja szépen elvégezni”.

Néhány nappal később Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelezte, az Egyesült Államok szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt és több közeli családtagját a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt. Az intézkedés érinti az államfőn kívül feleségét, fiát, valamint kiterjed Kolumbia belügyminiszterére, Armando Alberto Benedettire.

Kezdőlap    Külföld    Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót

egyesült államok

donald trump

kolumbia

venezuela

kábítószer

repülőgép-hordozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Az Egyesült Államok és az Európai Unió október 23-án összehangolt szankciós hullámmal támadta meg az orosz energiaszektor legfontosabb pilléreit, a Rosznyeftyet, a Lukoilt és az LNG-importot. A cél egyértelmű, elvágni a Kremlt az olaj- és gázbevételektől, amelyek a háborús költségvetés gerincét adják. A piac azonban másként olvasta a helyzetet. Az orosz Urals olaj ára a bejelentés napján hat százalékkal emelkedett.
 

Rég nem látott mértékben drágul a tankolás

Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót

Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót

Az Egyesült Államok példátlan mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül – a térségbe csoportosított körülbelül egy tucat hadihajót most még kiegészíti egy repülőgép-hordozó és ennek kísérete is. Az egységek már most sem tétlenkednek.
 

Donald Trump üzent Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború ügyében

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok

Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok

Szaúd-Arábia a következő években a mesterséges intelligencia (AI) adatközpontjainak egyik globális központjává válhat - legalábbis ezt vetítette előre Jonathan Ross, a kaliforniai Groq chipgyártó vállalat vezérigazgatója a rijádi Future Investment Initiative konferencián. A cégvezető szerint a régió ideális hely az AI-infrastruktúra kiépítésére, mivel az energiahordozók bősége és a rendelkezésre álló földterületek kedvező feltételeket biztosítanak a nagyteljesítményű adatközpontok működtetéséhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás érik a magyar nyugdíjrendszerben? Kiderült, kik járhatnának jól vele

Óriási változás érik a magyar nyugdíjrendszerben? Kiderült, kik járhatnának jól vele

A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 13:56
Újabb fotók érkeztek Orbán Viktor és XIV. Leó pápa találkozójáról
2025. október 27. 13:46
Jövő héten újra találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump
×
×
×
×