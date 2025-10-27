ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.51
usd:
333.84
bux:
105317.01
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (b) és Naruhito japán császár megbeszélést folytat a tokiói császári palotában 2025. október 27-én. Trump háromnapos hivatalos látogatásra érkezett a szigetországba.
Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Nogi Kazuhiro

Japánba is erős ajánlattal érkezett Donald Trump, aki már a kínai egyeztetésre készülhet

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ismét uralkodói pompával fogadták Donald Trumpot – ezúttal Japánban, hosszú ázsiai útja újabb állomásán. Az amerikai elnök előzetes alkut kötött Kínával a ritka földfémek kérdésében. Pekinget a témában retorziókkal fenyegeti az Európai Unió.

Maga a japán császár, Naruhito fogadta Donald Trumpot, miután az amerikai elnök helikopteres turnét tett Tokió felett, ahol sok épületet az amerikai nemzeti színekkel világítottak ki az érkezésére.

Takaicsi Szanae a magát a Vasladyről, Margaret Thatcherről mintázó új – és első női – japán miniszterelnök számára a vizit jó alkalom, hogy elnyerje Trump jóindulatát. Források szerint Japán amerikai furgonokat, szójababot és gázt vásárolna és alkura készül a hajóépítés terén.

Az ázsiai körút nagy híre azonban az, hogy az Egyesült Államok és Kína előzetes keretegyezményt kötött a ritka földfémekhez való hozzáférés kérdésében, ami a kereskedelmi feszültség enyhülését és egy közvetlen Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozót eredményezhet. A hírek szerint a dátum e hét csütörtöke lesz, miután az amerikai elnök Dél-Koreába érkezik.

A tőzsdék máris bizakodóan reagáltak a hírre, mivel az eme fémekre kivetett korábbi kínai exporttilalom a kereskedelmi háború eszkalációjával fenyegetett. A két fél képviseletében – két napon át tartó tárgyalások nyomán – Ho Li-feng miniszterelnök-helyettes és Scott Bessent kereskedelmi miniszter állapodott meg Kuala Lumpurban.

Mindez azt jelenti, hogy Washington eláll attól, hogy 157 százalékos, bénító büntetővámmal sújtsa a kínai termékeket.

Szeptemberben az Egyesült Államok kiterjesztette az amerikai technológiától eltiltott kínai cégek listáját, miközben Kína szigorította a csúcstechnológiai eszközök gyártásához fontos ritka földfémek kiviteli feltételeit. Bessent amerikai kereskedelmi miniszter szerint Kína „jelentős” mennyiségű amerikai szójabab vásárlását ígérte meg. Ez nagy öröm lesz Illinois, Minnesota, Iowa és Indiana államok farmereinek. Érdekes módon az első két állam Kamala Harrisre, míg a második kettő Donald Trumpra voksolt a 2024-es elnökválasztásokon.

Az Európai Unió közben – de még a kínai-amerikai közeledés híre előtt – válaszcsapással fenyegette meg Pekinget a ritka földfém export-korlátozások miatt, mivel a blokk nagy mértékben függ a nyersanyagtól.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombaton közölte: „rövidtávon megoldást keresünk kínai kollégáinkkal, de készen állunk minden eszközünket bevetni, ha szükséges lesz”. Ezzel

az uniónak az úgynevezett „kényszerítésellenes eszközére utalt”.

A 2023-ban kidolgozott, de még nem alkalmazott intézkedéssel extra illetéket lehet kivetni az exportkorlátozásokra, vagy akár blokkolni lehet egy úgynevezett „rosszindulatú szereplő” hozzáférését az európai piacokhoz.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Japánba is erős ajánlattal érkezett Donald Trump, aki már a kínai egyeztetésre készülhet

kína

egyesült államok

európai unió

japán

naruhito

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a fekete nap a magyar benzinkutakon – de hol lesz a vége? A szakértő válaszol

Jön a fekete nap a magyar benzinkutakon – de hol lesz a vége? A szakértő válaszol

Keddtől jelentősen drágulnak az üzemanyagok a magyar benzinkutakon: a holtankoljak.hu információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal nő literenként. A drágulás okairól Bujdos Esztert, a szakportál ügyvezetőjét kérdeztük.
 

Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Rég nem látott mértékben drágul a tankolás

Magyar–amerikai adóegyezmény: kulcsfontosságú lenne a megállapodás

Magyar–amerikai adóegyezmény: kulcsfontosságú lenne a megállapodás

Washingtonban újra tárgyalóasztalhoz ültek a magyar és amerikai pénzügyi vezetők. Céljuk, hogy helyreállítsák a 2022-ben felmondott adómegállapodást. Ez a dokumentum nem pusztán adózási technikalitás, hanem erős bizalmi és gazdasági alap. Segítségével több amerikai beruházás érkezhet, növekedhet a magyar export és a bérek.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy katasztrofális buborék kellős közepén vagyunk?

Egy katasztrofális buborék kellős közepén vagyunk?

A pénzügyi buborékokat hírhedten nehéz azonosítani – egészen addig, amíg ki nem pukkadnak. Ahhoz, hogy bárki meggyőződéssel kijelenthesse, most éppen buborékban vagyunk-e, meg kell értenie a mesterséges intelligenciába (AI) irányuló beruházási hullám nagyságrendjét és intenzitását. Mikor jöhet el a – lehetséges – buborék vége?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te is imádtad a Szaffit, a Vukot, Macskafogót, Mézga családot, Frakkot? Ez a kvíz neked szól!

Kvíz: Te is imádtad a Szaffit, a Vukot, Macskafogót, Mézga családot, Frakkot? Ez a kvíz neked szól!

Te is a magyar animáció nagy kedvelője vagy, esetleg szeretnél többet megtudni a témáról? A mai kvíz neked szól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 15:29
Louvre: rendőrkézen két gyanúsított, ám az ügyész dühöng
2025. október 27. 14:31
Alakul a Babis-kabinet: mutatjuk, milyen irányt vesz a cseh politika
×
×
×
×