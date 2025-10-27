ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légierő egyik F/A-18F Super Hornet harci gépe felszáll a Dwight D. Eisenhower amerikai repülőgép-hordozó fedélzetéről a Vörös-tengeren 2024. február 13-án. Az amerikai és a brit légierő a húszi lázadók jemeni katonai létesítményeire mér precíziós csapásokat, válaszul a húszik által kereskedelmi és hadihajók ellen elkövetett vörös-tengeri támadásokra.
Nyitókép: MTI/AP/Bernat Armangue

Sorozatosan zuhannak le az amerikai légierő gépei: újabb két katasztrófa, most a Nimitzen

Infostart / MTI

Előbb egy helikopter, majd egy vadászgép zuhant le a Dél--kínai tengeren ugyanarról a repülőgép-hordozóról. Az év elején egy másik hordozóról volt két hasonló eset.

Két különálló balesetben lezuhant egy amerikai helikopter és egy vadászgép vasárnap a Dél-kínai-tengeren – közölte hétfőn az Egyesült Államok.

Előbb egy MH-60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet a Dél-Kínai-tengeren, amikor „rutinműveleteket végzett a Nimitz repülőgép-hordozóról” indulva – derült ki az amerikai csendes-óceáni flotta közleményéből. A hatóságok szerint a gépen tartózkodó három embert kimentették.

Mintegy fél órával később egy Boeing F/A-18F típusú Super Hornet vadászgép is lezuhant a Dél-kínai-tengeren, miközben szintén „rutinműveleteket” végzett, miután felszállt a Nimitz repülőgép-hordozóról. Az amerikai haditengerészet szerint a két utas katapultált, majd kimentették őket a tengerből.

„Minden érintett személy egészséges és stabil állapotban van” – számolt be az amerikai haditengerészet, hozzátéve, hogy mindkét balesetet vizsgálják.

Az év elején két amerikai katonai repülőgép zuhant le a Harry S. Truman repülőgép-hordozóról két, tíz napon belül történt baleset során a Vörös-tengeren – az egyik leszálláskor, a másik pedig egy manőver során, amikor a harci gép egy vontatójárművel együtt a tengerbe csapódott, majd elmerült.

egyesült államok

légierő

sea hawk

hornet

