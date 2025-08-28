ARÉNA
Brüsszel, 2017. június 1.Az Európai Bizottság által közreadott képen Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnöke vitaindító beszédet mond az Európai Bizottság által szervezett 17. Brüsszeli Gazdasági Fórumon Brüsszelben 2017. június 1-jén. (MTI/Európai Bizottság/Jennifer Jacquemart)
Nyitókép: Jennifer Jacquemart

Trump szerint Soros ellen vádat kell emelni - egy szervezett bűnözésről szóló törvény alapján

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Vádat kell emelni Soros György és a fia ellen – ezt mondta Donald Trump. Az amerikai elnök szerint egy, a szervezett bűnözés elleni törvény alapján lehetne elindítani a folyamatot. Trump szerint a befektető és fia pénzzel támogattak erőszakos tüntetéseket az Egyesült Államokban.

Soros György olyan „pszichopaták közé tartozik, akik nagy kárt okoznak Amerikának... nem hagyjuk, hogy ezek az őrültek szétszakítsák az országunkat” – ezekkel a szavakkal kommentálta Donald Trump, hogy miért szeretné, ha vád alá helyeznék a magyar származású befektetőt.

Trump saját közösségi platformján fejtette ki, hogy miért kell szerinte bíróság elé állnia az üzletembernek, akinek Nyílt Társadalom Alapítványa egy sor, magát progresszívnek és demokráciapártinak valló civil- és médiaszervezetet támogat.

Az amerikai elnök azután posztolt, hogy jobboldali médiumok megemlítették: a 95 éves Soros és a Trump által „nagyszerű baloldali radikálisnak” nevezett fia erőszakos tüntetéseket pénzelt. Ezek között voltak azok a tüntetések, amelyek annak nyomán indultak, hogy Trump katonákat küldött Washingtonba – ahogy fogalmazott, a bűnözés visszaszorítására. Soros egyik fia, Alex, régóta támogatja a Demokrata pártot és tavaly feleségül vette Hillary Clinton volt elnökjelölt egyik régi tanácsadóját.

A Breibart nevű, konzervatív médium azt állította, hogy „részben” Sorosék finanszírozták azt a balos szervezetet, amely hétfőre tüntetést szervezett a salvadori gyökerekkel rendelkező, kaliforniai bűnszövetkezet, az MS-13 egy állítólagos tagja támogatására.

Kilmar Abrego Garciát nemcsak gengszternek, de terroristának is nevezték és Trump tömeges deportálási programja keretében kitoloncolták a közép-amerikai országba. A rendőrség szerint a ruhája és a tetoválása bizonyították bandatag-mivoltát, ügyvédei szerint viszont ez és egy besúgó vallomása nem bizonyíték. A mellette való szimpátiatüntetést a CASA nevű csoport szervezte, amelybe a Breibart szerint „milliókat pumpáltak” Sorosék.

A lap szerint a Human Rights First nevű, két másik szervezettel együtt Donald Trumpot perelő csoport 6,2 millió dollár támogatást kapott 2016 és 2021 között a Nyílt Társadalom Alapítványtól.

A New York Post című konzervatív bulvárlap közben azt állította, hogy Soros 15 millió dollárt pumpált Izrael-ellenes csoportokba, a 2023. október 7-i Hamász-vérfürdőt követően. Egy további állítás szerint az Alapítvány egy olyan „balos” szervezetnek (Tides központ) is adott több, mint 13 és félmillió dollárt, amely a Hamász-támadást igazoló csoportokat támogat.

Az alapítvány szóvivője „felháborítónak és hamisnak” nevezte a vádakat, azt állítva, hogy a szervezet nem támogat vagy pénzel erőszakos tiltakozásokat. „Küldetésünk az emberi jogok és a demokratikus elvek népszerűsítése otthon és külföldön”- közölték.

Soros György azzal is magára haragította Donald Trumpot, hogy hogy több, mint 85 millió dollárral támogatta, demokratapárti ellenfelét, Kamala Harrist az elnökválasztási kampányban. Annak ellenére, hogy tavaszi összeveszésük óta nem beszélnek egymással,

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere kiállt Trump mellett. „Itt az ideje, hogy közvetlenül fellépjenek Sorossal szemben” – mondta. Ő azzal vádolja az üzletembert, hogy a Tesla-képviseletek előtti tüntetéseket finanszírozta.

