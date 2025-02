Durvul a viszony Prága és Pozsony között: valaki nem mond igazat

A cseh és a szlovák miniszterelnök között akkor kezdődött a vita arról, hogy találkoztak-e a hétfőn, amikor Petr Fiala szerdán a cseh parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának ülésén elmondta, Brüsszelben nem hivatalos keretek között beszélt Robert Ficóval, és közölte vele, nem tetszik neki, hogy azzal vádolja a cseh politikusokat és a cseh sajtót, hogy beavatkoznak Szlovákia belügyeibe.

Robert Fico ugyanis korábban azt mondta, „nem helyes, ha a Morva túloldaláról különféle állásfoglalások, nézetek és ajánlások érkeznek a szlovák belpolitika címére”. A szlovák kormányfő viszont tagadta, hogy beszélt volna Fialával. Közölte, hogy a kettejük találkozásáról szóló állítás ugyanolyan kitaláció, mint a Vietnámban, egy hanoi luxushotelben töltött szabadságáról szóló hírek. Robert Fico a közösségi oldalán a következőket írta: „Értem, hogy megfelelő jelölt vagyok a visszaélésekre, de eddig és ne tovább!

A brüsszeli nem hivatalos csúcstalálkozón csupán illedelmesen kezet fogtam a cseh kormányfővel. Ennyi.”

A cseh miniszterelnök erre az X-en úgy reagált, Robert Fico nagyon jól hallotta, amit Brüsszelben mondott neki, mert jó volt az akusztika a teremben. Válaszolt is rá, úgyhogy biztosan emlékszik” – írta Fiala.

A szlovák miniszterelnök nemrég a cseh médiát is bírálta amiatt, hogy kedvezőtlen színben tünteti fel a szlovák politikát. Ezt Petr Fiala és Jan Lipavský cseh külügyminiszter is visszautasította. Fiala szerdán azt mondta, szerinte kiválóak a cseh és a szlovák társadalmi kapcsolatok, és megvan a szükséges politikai együttműködés is. A cseh kormányfő hangsúlyozta, továbbra is normális kommunikációra kell törekedni Szlovákiával. Később hozzátette, ha egy ország nemzetközi szinten olyan lépéseket tesz, amelyek összeegyeztethetetlenek Csehország érdekeivel, kötelességének tartja megszólalni. Ilyen volt például Robert Fico karácsony előtti moszkvai útja és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélése.

„Jelenleg nem egyszerűek a kapcsolataink, és úgy vélem, Szlovákia kapcsolatai nem egyszerűek más uniós tagállamokkal és magával az EU-val sem, de ez a szlovák politikai képviselet dolga. Az európai szervek tárgyalásainak eredményein tulajdonképpen nem mutatkozik meg jelentős mértékben Magyarország és Szlovákia eltérő álláspontja” – jelentette ki a cseh miniszterelnök.