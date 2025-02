A brit oroszlán is behúzhatja karmait Donald Trump előtt

Ukrajna újabb nyugati vadászgépeket kapott, amelyek jelentősen erősíthetik az ország légvédelmét és harci kapacitását. Eközben az ukrán erők Kurszkban továbbra is próbálják fenntartani hadállásaikat, miközben Oroszország újabb támadások visszaveréséről számolt be – számolt be a DW.