Az amerikai hadihajók nem fizetnek többé a Panama-csatorna használatáért

A víziutat üzemeltető hatóság később ugyancsak az X-en tagadta, hogy ingyenesen használhatnák a csatornát az amerikai hadihajók. "A panamai kormány beleegyezett, hogy a továbbiakban nem számít fel díjat az amerikai kormányhajóknak a Panama-csatornán való áthaladásért" - közölte a külügyminisztérium az X közösségi médiaplatformon közzétett bejegyzésében. »Ezzel az amerikai kormány évente több millió dollárt takarít meg«.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O