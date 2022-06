Uniós cégek játsszák ki és híznak az olajembergón

Míg a nemzetközi médiában jelenleg leggyakrabban Magyarország a „főmumus”, mert nem támogatta a Moszkva elleni totális olajembargót, egy brit lap szerint több európai cég csendben kijátssza a tilalmat. Ezek az európai hajózási vállalatok csaknem megduplázták orosz olajszállítmányaikat az invázió kezdete óta. Aktivisták szerint „gúnyt űztek” a szankciós tervekből, és szerintük a most bejelentett részleges olajembargó nem sokat fog segíteni.

Az Independent megemlíti, hogy görög, ciprusi és máltai székhelyű hajózási cégek az elmúlt hetekben világszerte még több olajat szállítottak és egyre jövedelmezőbb kereskedelmet folytatnak, több milliárd dollárral duzzasztva ezzel az orosz államkasszát.

A Global Witness korrupcióellenes csoport a Refinitiv hajózási adatait elemezte és arra jutott, hogy az EU három legnagyobb hajós nemzete gyorsan növelte az általuk szállított orosz olaj mennyiségét. Februárban a három országhoz kapcsolódó vállalatok és hajók 31 millió hordónyi orosz olajat szállítottak, májusra már 58 millió hordónyit.

„Egy olajembargónak olajembargónak kell lennie és ez nem az”

– jelentette ki Anastassia Fedyk, az Berkeley Egyetem pénzügyek professzora, aki tagja az orosz szankciókkal foglalkozó nemzetközi munkacsoportnak, és társszervezője a Közgazdászok Ukrajnáért nevű kezdeményezésnek.

A múltheti brüsszeli alku nyomán az orosz kőolaj továbbra is bejut Európába egy Magyarországon áthaladó csővezetéken keresztül, és a görögországi, máltai és ciprusi hajózási cégek lobbizása után az EU bejegyzett, hogy továbbra is szállíthassanak olajat az orosz kikötőkből az EU-n kívüli országokba. Ez azt jelenti, hogy az uniós vállalatok továbbra is profitálhatnak abból, hogy megkönnyítik az orosz olaj szállítását olyan országokba, mint India és Kína, amik készséges vevői a korábban Európába vitt kőolajnak.

Mivel sok vállalat kerüli az orosz kőolajat, azok, amelyek továbbra is hajlandók szállítani, extra díjakat tudnak beszedni. Egy Primorszkból induló nagy tanker napi 32 500 dollárt kérhet, míg az invázió előtt kevesebb mint 10 ezer dollárt, mondta egy hajózási iparági forrás.

A szállításban érintett cégek egy része Görögország leggazdagabb hajózási oligarcháinak tulajdonában van. Jánisz Varoufakisz volt görög pénzügyminiszter szerint az az érdekük, hogy folytatódjanak az orosz olajeladások. Ugyanakkor – mondta – az iparág „szinte semmit sem tesz hozzá” a görög gazdasághoz, mivel a hajókat gyakran más országokban jegyzik be és a nyereséget offshore számlákon tartják.

Mivel az olajárak meredeken emelkedtek, a Kreml áprilisban rekordméretű folyó fizetési mérlegtöbbletet regisztrált. Clay Lowery, a Nemzetközi Pénzügyi Intézet alelnöke szerint „a hatalmas mennyiségű kemény valuta beáramlása azt jelenti, hogy bőséges a likviditás és így alacsonyak a kamatok. Ez stabilabbá teszi Oroszország pénzügyeit még akkor is, amikor a romlik a gazdasága” – fogalmazott.

Nyitókép: Suriyapong Thongsawang/Getty Images