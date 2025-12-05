ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2023. október 5-én az általa tervezett Los Angeles-i Walt Disney Koncertteremben a tiszteletére adott gálaesten készített kép Frank Gehry Pritzker-díjas kanadai-amerikai építészrõl, aki 2025. december 5-én, 96 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

Elhunyt Frank Gehry

Infostart / MTI

Kilencvenhat éves korában elhunyt Frank Gehry kanadai származású amerikai sztárépítész – közölte az irodája pénteken.

Frank Gehryt, aki olyan emblematikus épületeket jegyzett, mint a bilbaói Guggenheim Múzeum, a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hall, illetve a prágai Táncoló Házak, rövid légzőszervi megbetegedés után érte a halál a kaliforniai Santa Monica-i otthonában – közölte az iroda kabinetfőnöke, Meaghen Llyod.

Frank Gehry lengyel származású zsidó emigráns családban született Frank Owen Goldberg néven 1929-ben Torontóban. 1947-ben emigrált családjával az Egyesült Államokba. A Dél-Kaliforniai Egyetem építészeti karán diplomázott 1954-ben, ekkor vette fel a Gehry nevet is. 1962-ben nyitotta meg Frank O. Gehry és társai néven építészeti irodáját Los Angelesben.

Saját Santa Monica-i házának megtervezése után 1984-ben valósította meg első nagy tervét, a Loyola Jog Egyetem épületét. 1989-ben az építészeknek adományozott legmagasabb kitüntetéssel, a Pritzker-díjjal tüntették ki.

1992-ben Vacláv Havel cseh elnök megbízásából Vlado Milunic cseh építésszel együttműködve építették meg a Táncoló Házakat (Ginger és Fred) Prágában a Moldva partján, amelyet 1996-ban avattak fel.

1997-ben nyitották meg a nemzetközi hírnevét tovább öregbítő bilbaói Guggenheim Múzeumot, 2003-ban pedig a Los Angeles-i Walt Disney koncerttermet. 2010-ben fejezte be első felhőkarcolóját a New York-i Spurce Steet 8. szám alatt, amely hetvenhat emeletével a világ legmagasabb lakótornyai között szerepel. Remekművei között szerepel a párizsi Louis Vuitton Alapítvány székháza, majd 2018-ban a Facebook Szilikon-völgyi székházával fejezte be karrierjét.

Frank Gehry koncepciói minden korábbinál összetettebbek, amelyet a digitális tervezés nagyfokú alkalmazása tett lehetővé. A számítógépes modellezés rugalmasságának köszönhetően sikerült olyan klasszikus építészeti fogalmakat is meghaladnia, mint a homlokzat vagy a tetőzet.

Kezdőlap    Külföld    Elhunyt Frank Gehry

gyászhír

halálhír

építész

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben hétvégi pihenőre ment a részvénypiac

Szép csendben hétvégi pihenőre ment a részvénypiac

November végén volt egy kisebb megingás a világ tőzsdéin, az AI lufi kipukkanásától is tartottak a befektetők, de persze azt az esést is megvették a befektetők, és mostanra újra a történelmi csúcsok közelében állnak a világ részvénypiacai. Pénteken kitart a jó hangulat Európában, illetve Amerikában egyaránt. Közben a nap legjobban várt adatközlése is megérkezett, van minek örülni, ugyanis majdnem fél év után először javult decemberben a fogyasztói bizalom az Egyesült Államokban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten

Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten

Érdemes tudni merre jár a fényvillamos Budapest területén, hogy alakul a fényvillamos menetrendje, nehogy lemaradjunk az élményről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netflix to buy Warner Bros film and streaming businesses for $72bn

Netflix to buy Warner Bros film and streaming businesses for $72bn

The major Hollywood deal means Netflix will takeover ownership of franchises including Harry Potter and Game of Thrones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 21:37
Látványos videók készültek az első kínai újrahasznosítható rakéta megsemmisüléséről
2025. december 5. 20:50
Hazaárulók és maffiózók a célkeresztben – állampolgárság megvonása jöhet
×
×
×
×