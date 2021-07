Fellélegzés helyett vitákat szül a briteknek a „szabadság napja”

A britek már régóta várták a karantén végét, de úgy tűnik a szabadság napján nem fellélegeznek, hanem tovább folytatják az indulatos vitát a pandémia-kezelésről. A kormány kevesebb, mint két hét múlva gyakorlatilag minden karanténintézkedést eltöröl. De közben maga Sajid Javid új egészségügyi miniszter ismerte el, hogy

napi 100 ezerre ugorhat az új koronavírus-fertőzések száma.

A pandémia korábbi időszakával szemben most az emberekre bízzák: mérjék fel a kockázatokat, hogy viselkedésük nyomán megbetegszenek-e vagy sem.

Hogy miért? Mert azóta a lakosság nagy részét beoltották vakcinával, és a Johnson-kabinet szerint ezzel elkerülik, hogy súlyos betegek tömege árassza el a kórházakat és kényszerítse térdre az egészségügyi szolgálatot.

„Minden oltás egy tégla a vírus elleni védőfalban”

– fejtegette Javid miniszter. Az általa elismert akár napi 100 ezres fertőzési adat azt jelenti, hogy többen kaphatják el a vírust, mint a pandémia csúcspontján.

A Guardian nevű lap közben vészjósló következtetésekre jutott a statisztika továbbgondolásával:

akár 2 millió brit fertőződhet meg a nyáron és akár 10 millió embernek kell majd hat héten belül házikaranténba vonulnia.

Mindez hatalamas csapás lenne a gazdaságra, amelyet ironikus módon most a túlságosan liberális nyitás – és a Covid-gyanús dolgozók otthon maradása – sújtaná, miközben eddig az volt a gond, hogy nem lehetett bejárni és vendégeket fogadni.

A brit kormány ugyanis csak július közepi nyitás után egy hónappal, augusztus 16-tól engedi, hogy a duplán oltottaknak nem kell elszigetelni magukat ha koronavírus-fertőzöttel kerültek kapcsolatba.

Szakértők azt mondták, hogy így 25 százalékkal kevesebb új fertőzésre lehet számítani.

Az újranyitó vendéglátóhelyek és színházak számára ez azt jelenti, hogy még heteken át érvényes lesz a szabály: akár egyetlen dolgozó vagy látogató pozitív tesztje esetén is be kell zárni – még akkor is, ha a kollégák már megkapták mindkét oltást. Izolálniuk kell magukat az egészségügyi dolgozóknak is és így műtétek késhetnek.

Ha például egy duplán oltott elmegy egy pubba és a lekövető mobilalkalmazás jelzi, koronavírus-fertőzöttel került kapcsolatba, akkor otthonába kell zárkóznia –

„ez pedig vicc, nem a szabadság napja”

– füstölgött a két különböző dátum miatt Ian Duncan Smith képviselő, a Konzervatív Párt volt vezére.

De még ha azonnal is feloldanák a duplán oltottak esetében a házikarantén szabályt, az sem segítene a brit vendéglátó-ágazaton, ahol mostanra nagy munkaerő hiány alakult ki. A dolgozók 60 százaléka ugyanis 16–34 év közötti és ők még augusztus közepére sem kapják meg a második vakcinaadagot.

Közben egy sor ágazati szakszervezet – például a közlekedésben – azért bírálja a kormányt, mert feloldja a kötelező maszkviselést – például a tömegközlekedésen. Ez súlyosan veszélybe sodorhatja a dolgozókat – mondják. Kutatók közben arra sürgették az embereket: ha visszatérnek az irodába, tiszteljék meg munkatársaikat azzal, hogy maszkot viselnek.

Nyitókép: MTI/AP/Matt Dunham