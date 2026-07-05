A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
Nyerőszámok
- 12 (tizenkettő)
- 14 (tizennégy)
- 23 (huszonhárom)
- 24 (huszonnégy)
- 39 (harminckilenc)
- 43 (negyvenhárom)
Nyeremények
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 532.915 forint;
4 találatos szelvény 1062 darab, nyereményük egyenként 8.530 forint;
3 találatos szelvény 17.797 darab, nyereményük egyenként 3095 forint.