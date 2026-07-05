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Csath Magdolna közgazdász A kultúra, mint megtartó erõ címû rendezvényen az Országház Felsõházi termében 2017. január 18-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Csath Magdolna figyelmeztetett: az euró önmagában nem csodaszer, nincs itt az ideje

InfoRádió / MTI

Csath Magdolna szerint a kormány hiába szeretné, a 2030 utáni években nem fogja tudni bevezetni az eurót Magyarországon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára, kutatóprofesszora szerint először az ország versenyképességén kell javítani.

Csath Magdolna szerint akkor kell majd az eurót bevezetni, amikor erre az ország készen áll, és ez nem csak a költségvetés helyzetén múlik. Felhívta a figyelmet, hogy az euró bevezetése önmagában nem jár együtt a fegyelmezett fiskális politikával, hiszen, mint arra rámutatott, az Európai Unió eurózónájában több ország sem tartja be a 3 százalékot, például Belgiumnál 5,2 százalék, Franciaországban pedig 3,1 százalék a hiány.

Ez az adósságszintre ugyanúgy igaz – tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára. Ha csak Görögországot említjük, ott 146 százalékon áll még mindig a GDP-arányos adósság. „És akkor még egy fontos dolog: felmerült az is, hogy azért kell nekünk mielőbb bevezetnünk az eurót, mert »lám, Görögország milyen jól járt vele«, de ez tény szerinte nem igaz, ugyanis

Görögországnak egyetlen egy adata nagyon jó

, mégpedig a költségvetési hiány, ugyanis már többlete van. A nagy kérdés viszont az, hogy ez önmagában leírja-e azt, hogy egy ország sikeres vagy nem sikeres?” – mondta a kutatóprofesszor.

A görög példánál maradva Csath Magdolna közölte: az ország az egy főre jutó GDP-ben Bulgária szintjére csúszott le, a munkanélküliség pedig 9 százalék körül van. Ráadásul a görögök csalással teljesítették a konvergenciamutatókat – mondta, hozzátéve, hogy ha már a gazdaság szerkezete alapvető mutatókban – innovativitás, termelékenység – legalább az uniós átlag fölé kerül, akkor már elképzelhető, hogy az előnyét is élveznénk az euró bevezetésének.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió versenyképessége lemaradóban van, nemcsak az Egyesült Államok és Kína, hanem Dél-Korea és Ausztrália mögött is.

„Le kéne arról a lóról szállni, hogy propaganda céllal használja az új kormány, hogy »akkor most mi azonnal, de rögtön majd bevezetjük az eurót 2030-ra, vagy addigra felkészülünk annyira, hogy be tudjuk vezetni«, nem fogjuk tudni!” – hangsúlyozta. Szerinte először az ország versenyképességén kell javítani, hogy hasznunk is legyen az eurózóna-tagságból.

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Kezdőlap    Gazdaság    Csath Magdolna figyelmeztetett: az euró önmagában nem csodaszer, nincs itt az ideje

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