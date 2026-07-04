Elképesztő szenvedésről beszélt Messi, miután megdöntött minden rekordot

A hatodik labdarúgó-világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsait tovább javítva immár 30 vb-mérkőzéssel tartja a rekordot, és a gólrekordot is újra megdöntötte, elérte a 20. vb-gólját. Ezen a vb-n 7 góllal vezeti a góllövőlistát.

A vb-újonc Zöld-foki Köztársaság rengeteg meglepetést okozott:

a csoportkörben döntetlent játszott a korábbi Spanyolországgal és Uruguayjal, és vereség nélkül, három döntetlennel jutott tovább

most Miamiban sem kapott ki a rendes játékrészben a vb-címvédő ellen, a hosszabbításban is a 110. percig döntetlenre állt,

kétszer is egyenlíteni is tudott,

és csak a 110. percben kapott góllal esett ki, 3-2-es vereséggel úgy, hogy

az utolsó tíz percben beszorították Argentínát, és még nekik volt jó néhány helyzetük az egyenlítéshez.

Rendkívül büszke játékosaira Bubista, a zöld-fokiak szövetségi kapitánya. Bubista szerint az, ahogyan játékosai – akik közül a legtöbben nem élvonalbeli bajnokságokban szerepelnek – a vereséget fogadták, jól mutatja, mekkora fejlődésen mentek keresztül. „Szomorúság uralkodik az öltözőben. Természetesen csalódottak vagyunk, amiért búcsúzunk a tornától, és amiért olyan közel álltunk a továbbjutáshoz. A játékosok átölelték egymást, sírtak. Ez is a fejlődés része. Ez segít nekünk, és azt is mutatja, hogy a csapatnak lelke van” – fogalmazott a zöld-foki szövetségi kapitány. Hozzátette: „büszke vagyok a játékosaimra és arra, amit elértek. Méltósággal és bátorsággal játszottak.”

Az argentinok világsztárja, a nyitó gólt szerző Lionel Messi kiemelte: sokkal nehezebb mérkőzés volt, mint amire számítottak.

„Nehéz volt megszerezni az első gólt, de az ellenfél megmutatta, miért tudott korábban döntetlent játszani Spanyolországgal és Uruguayjal is. Nagyon fegyelmezett csapat, és megvannak a fegyverei. Nagy intenzitással játszik, és keményen nekünk esett.

Sok volt az adok-kapok a pályán, de erre számítottunk. Tudtuk, hogy szenvedni fogunk, és szenvedtünk is.

Ezzel együtt fontos győzelmet arattunk” – mondta Messi.

Miután Messi vezetést szerzett, a zöld-fokiak kihasználták, hogy az argentinok elkényelmesedtek, és egyenlítettek. A hosszabbításban Lisandro Martinez révén ugyan újra vezetett a háromszoros világbajnok, viszont Lopes Cabral ismét egyenlített a vb egyik legszebb góljával. Végül Argentína a vártnál jóval nehezebben, de továbbjutott, mert a 111. percben egy szöglet után Cristian Gabriel Romero fejese Diney Borgesen irányt váltva pattant a zöld-foki kapuba.

Argentína a legjobb 16 között kedden Egyiptommal találkozik Atlantában.