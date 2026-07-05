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LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 21: A view of the stadium of the 2026 FIFA World Cup First Stage Group G match between IR Iran and Belgium at the Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) in Inglewood, California, United States on June 21, 2026. (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Hét évbe telt létrehozni az idei foci-vb gyepét, és messzebbre jutott, mint néhány szurkoló – videó

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Miért épp a gyep ne tartogatna meglepetéseket ezen a labdarúgó-világbajnokságon?

Az idei torna stadionjainak fele műfüves futballpályaként működik, ezért, hogy a FIFA követelményeinek megfeleljenek, természetes füvet kellett elővarázsolni a pályák hatalmas felületére. Ez pedig nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk.

Mint a Times riportjából kiderül, egyedi hibrid füvet kellett termeszteni erre kijelölt farmokon, hogy aztán a széles csíkokra adagolt, vastag, dús gyepet a földjével együtt gondosan feltekerjék, több száz kilométeren, több államon keresztül szállítsák, majd kigurítva a helyére tegyék a stadionokban. Ezek egy része ráadásul fedett, ami miatt még a napfényt pótló reflektorokkal világítani, illetve öntözni is kellett, nem csak karbantartani a kincset érő gyepet, amely így többet utazott, mint egynémely szurkoló.

Sean Gregory, a TIME vezető sporttudósítója juthatott be a Los Angeles-i Stadion kulisszái mögé, hogy lássa, mit jelent a világ egyik legfontosabb játékterének előkészítése. Riportjából kiderül:

hét évbe telt létrehozni a FIFA által elvárt minőségű gyepet, részben mert a FIFA rendkívül kényes a fű minőségére, részben pedig mert nagy volt a kihívás,

hiszen az amerikai stadionok egy részét nem labdarúgásra alkalmas pályával építették, hanem amerikaifoci-csapatoknak.

A vb 16 stadionjából 8 amerikaiban műfű van, 5 pedig fedett – a Los Angelesben található létesítményre mindkettő igaz, ezért választották a riport helyszínéül.

  • A FIFA „gyepkülönítménye” egy Washington állambeli gyepfarmon állította elő a különleges pályafüvet.
  • Az eljárás kialakításához több egyetem együttműködésére volt szükség.
  • A feltekert gyep 19 óra alatt jutott el a farmról a stadionba, három államon keresztül, hűtött teherautókban.
  • A most ott lévő gyepet egy évig növesztették.
  • 5 százalékban tartalmaz műfüvet, az alapjában (a földes részben), hogy stabilabb legyen.
  • Ha nincs meccs, a gyep lila fénybe borul, ez biztosítja a napfényhez hasonló energiát a fűnek.
  • A gyepet minden nap megvizsgálják, elég jó-e az állaga, a tapadása és a nedvessége.

Mindezt videón is meg lehet nézni, érdemes:

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Hét évbe telt létrehozni az idei foci-vb gyepét, és messzebbre jutott, mint néhány szurkoló – videó

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