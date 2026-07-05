Hadházy Ákos: ezt rám szabhatták, csakazért sem hagyom abba

A korábbi, társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást, a parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hadházy Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette: a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok.

A volt képviselő – akit a módosítás a 2016 és 2026 közötti, három ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint – elmondta: nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hadházy Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel

a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat,

illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira.

A módosítás hatálya alá esik többek között Szél Bernadett, Gurmai Zita, valamint Hollik István is.

Hadházy Ákos hangsúlyozta: amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára.