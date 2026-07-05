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Egy kilőtt, rozsdásodó orosz tank Ukrajnában.
Nyitókép: Unsplash

Viszik a frontra az egyetemistákat

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Egyetemi hallgatókat toboroz és visz a frontra az orosz hadsereg, drónpilótát faragnak belőlük.

Hosszú riportot készített a BBC Russian arról, hogy már a fronton vannak azok a diákok, akiket év elején kezdett el toborozni az orosz hadsereg. Korlátozott, egyéves szerződést, drónkezelői képzést és viszonylag védett, technikai szerepet ígérnek nekik, de a lap szerint mindez csak csali – írja a 24.hu összefoglalója.

A kampány az egyetemek, technikumok és szakképző iskolák diákjait célozza, különösen azokat, akik tanulmányi nehézségekkel küzdenek, vagy tanulmányaik megszakítását fontolgatják. A drónos egységeket egy elitebb és technikailag fejlettebb útként mutatják be számukra. A lap február végéig 95 iskolában talált bizonyítékot toborzásra, de egy diáklap tavaszra 270-re becsülte ezt a számot.

A védelmi minisztérium érvelésének központi eleme, hogy a drónkezelő munkája biztonságosabb, mint a többi harci szerepkör, mivel távol esik a frontvonaltól. De a harctéri fontosságuk miatt mindkét fél vadászik rájuk, így kiemelt célpontokká váltak ebben a háborúban.

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oroszország

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