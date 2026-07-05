Hétfő hajnalban Törökországba utazik a NATO csúcstalálkozójára Magyar Péter miniszterelnök. Facebook-oldalán a kormányfő azt is közölte, hogy csak július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert - mint írta - a hivatalos program után négy napig a fiaival lesz a török tengerparton. Tudatta, hogy távolléte idején Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes látja el az itthoni feladatait. Magyar Péter elmondta, most nem vesz részt a hétfői és a keddi parlamenti ülésen. Helyette Vitézy Dávid fog napirend előtt felszólalni.

Az államfő szerint nem egyeztethető össze a jogállamiság elvével a tervezett 17. alaptörvény-módosítás, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. Sulyok Tamás a Do Rzeczy című lengyel lapnak adott interjúban hangsúlyozta: nincs oka lemondani, és eltávolítására sem találtak közjogi indokot. Kiemelte: jogállását az alaptörvény határozza meg, a módosítási javaslat pedig egyetlen mondatban rendelkezne hivatalának megszüntetéséről. Sulyok Tamás szerint a szöveg személyre szabott jogszabálynak tekinthető.

Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a tárca vezetője. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott: a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldáskeresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Azt írta: az első egyeztetés célja egy közös kihívástérkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének irányait.

Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre Programirodának. A közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át.

Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagéletkora Európában, amely Vitézy Dávid szerint a korábbi években leállított járműbeszerzések következménye. A közlekedési és beruházási miniszter a GKI elemzésére hivatkozva közölte: a hazai vasúti járművek átlagéletkora 42 év. Hozzátette: a felszabadított uniós forrásokból 1,8 milliárd euró értékben új HÉV-kocsik és emeletes motorvonatok beszerzését tervezik.

Kiemelték a helyéről a Bartók Béla út feletti, 80 évvel ezelőtt épült kétvágányú vasúti hidat a XI. kerületben A Déli Körvasút bővítésének részeként a Bartók Béla út felett a korábbi két vágány helyett a jövőben négy vágány fog átvezetni. Ehhez két, egyenként kétvágányos acél hídszerkezetet építenek, közülük az egyik ideiglenes hídfőn már üzemel. A Déli Körvasútnál Kelenföld és Ferencváros között új vágányok és megállók építésével a vonatok akár tízpercenként indulhatnak.

A tartós kánikula után a nyár eddigi leghidegebb éjszakája volt szombaton a Bükk-fennsík fokozottan védett mikroklimatikus területén. A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet szombatra virradóra -3,8 fokot mért. A Mohos-töbörben a térség idei nyári szezonjának eddigi legalacsonyabb mért értékét rögzítették. A mérések szerint a területen egyazon napon belül alakult ki fagyos és nyári nap.

Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius-fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Hétfőtől a hőhullám északi irányú terjedését jelzik előre. A forróság július 12-ig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban.A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában: Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek.

Érvénytelen lett a szombaton tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1 százalék volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50 százalék feletti küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt: a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a Speciális Ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról.

Venezuelában tovább emelkedett a június 24-ei kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már eléri csaknem a 3 ezret, a sérülteké pedig meghaladta a 16.500-at. Richter-skálán 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengések óta 942 utórengést regisztráltak. 190 épület összeomlott, több mint 16 ezer ember pedig elveszítette otthonát. A mentőegységek továbbra is kutatnak a romok között.

Apja, Ali Hamenei búcsúztatásán sem jelent meg Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban még február végén megölt ajatollah három fia is részt vett Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartásán, de utóda, Modzstaba Hamenei nem volt jelen. Irán új legfőbb vezetője a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan és a külvilággal is csupán szöveges üzenetek útján kommunikál.

Rövid, korlátozott tűzszünetet javasolt hétfőre Kosztyantinyivkában az orosz védelmi tárca az elesett ukrán katonák átadására. Kijev nem sokkal később elutasította a javaslatot. A moszkvai minisztérium szerint az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésünk alá vonták Kosztyantinyivka városát.