ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.42
usd:
309.02
bux:
143072.29
2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Várkapitányság Nzrt.

Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre Programirodának

InfoRádió

Hétfő hajnalban Törökországba utazik a NATO csúcstalálkozójára Magyar Péter miniszterelnök. Az államfő szerint nem egyeztethető össze a jogállamiság elvével a tervezett 17. alaptörvény-módosítás.

Hétfő hajnalban Törökországba utazik a NATO csúcstalálkozójára Magyar Péter miniszterelnök. Facebook-oldalán a kormányfő azt is közölte, hogy csak július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert - mint írta - a hivatalos program után négy napig a fiaival lesz a török tengerparton. Tudatta, hogy távolléte idején Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes látja el az itthoni feladatait. Magyar Péter elmondta, most nem vesz részt a hétfői és a keddi parlamenti ülésen. Helyette Vitézy Dávid fog napirend előtt felszólalni.

Az államfő szerint nem egyeztethető össze a jogállamiság elvével a tervezett 17. alaptörvény-módosítás, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. Sulyok Tamás a Do Rzeczy című lengyel lapnak adott interjúban hangsúlyozta: nincs oka lemondani, és eltávolítására sem találtak közjogi indokot. Kiemelte: jogállását az alaptörvény határozza meg, a módosítási javaslat pedig egyetlen mondatban rendelkezne hivatalának megszüntetéséről. Sulyok Tamás szerint a szöveg személyre szabott jogszabálynak tekinthető.

Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a tárca vezetője. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott: a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldáskeresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Azt írta: az első egyeztetés célja egy közös kihívástérkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének irányait.

Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre Programirodának. A közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át.

Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagéletkora Európában, amely Vitézy Dávid szerint a korábbi években leállított járműbeszerzések következménye. A közlekedési és beruházási miniszter a GKI elemzésére hivatkozva közölte: a hazai vasúti járművek átlagéletkora 42 év. Hozzátette: a felszabadított uniós forrásokból 1,8 milliárd euró értékben új HÉV-kocsik és emeletes motorvonatok beszerzését tervezik.

Kiemelték a helyéről a Bartók Béla út feletti, 80 évvel ezelőtt épült kétvágányú vasúti hidat a XI. kerületben A Déli Körvasút bővítésének részeként a Bartók Béla út felett a korábbi két vágány helyett a jövőben négy vágány fog átvezetni. Ehhez két, egyenként kétvágányos acél hídszerkezetet építenek, közülük az egyik ideiglenes hídfőn már üzemel. A Déli Körvasútnál Kelenföld és Ferencváros között új vágányok és megállók építésével a vonatok akár tízpercenként indulhatnak.

A tartós kánikula után a nyár eddigi leghidegebb éjszakája volt szombaton a Bükk-fennsík fokozottan védett mikroklimatikus területén. A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet szombatra virradóra -3,8 fokot mért. A Mohos-töbörben a térség idei nyári szezonjának eddigi legalacsonyabb mért értékét rögzítették. A mérések szerint a területen egyazon napon belül alakult ki fagyos és nyári nap.

Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius-fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Hétfőtől a hőhullám északi irányú terjedését jelzik előre. A forróság július 12-ig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban.A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában: Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek.

Érvénytelen lett a szombaton tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1 százalék volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50 százalék feletti küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt: a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a Speciális Ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról.

Venezuelában tovább emelkedett a június 24-ei kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már eléri csaknem a 3 ezret, a sérülteké pedig meghaladta a 16.500-at. Richter-skálán 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengések óta 942 utórengést regisztráltak. 190 épület összeomlott, több mint 16 ezer ember pedig elveszítette otthonát. A mentőegységek továbbra is kutatnak a romok között.

Apja, Ali Hamenei búcsúztatásán sem jelent meg Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban még február végén megölt ajatollah három fia is részt vett Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartásán, de utóda, Modzstaba Hamenei nem volt jelen. Irán új legfőbb vezetője a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan és a külvilággal is csupán szöveges üzenetek útján kommunikál.

Rövid, korlátozott tűzszünetet javasolt hétfőre Kosztyantinyivkában az orosz védelmi tárca az elesett ukrán katonák átadására. Kijev nem sokkal később elutasította a javaslatot. A moszkvai minisztérium szerint az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésünk alá vonták Kosztyantinyivka városát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre Programirodának

a nap hírei

napinfó

várkapitányság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sokk az amerikai demokrata körökben: nyomul a radikális baloldal

Sokk az amerikai demokrata körökben: nyomul a radikális baloldal
Az Egyesült Államokban tovább erősödik a Demokrata Párt baloldali szárnya. A coloradói és két másik előválasztásokon több, a pártvezetés által támogatott politikus is vereséget szenvedett, ami az elemzők szerint azt jelzi: a New York-i szocialista polgármester, Zohran Mamdani sikere országos politikai hullámot indított el.
Magyar Péter magányos

Magyar Péter magányos

Magányosan a hatalom csúcsán – ezzel az elgondolkodtató üzenettel tette közzé legfrissebb személyes fotóját Magyar Péter. A miniszterelnök az Országházban készült felvétel mellé fűzött vallomásában a kormányzati létet kísérő súlyos terhekről, a felelősség némaságáról és a parancsnoki híd magányáról írt.
 

Hadházy Ákos: ezt rám szabhatták, csakazért sem hagyom abba

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Cristiano Ronaldo elismerte: ez az utolsó vébéje

Cristiano Ronaldo elismerte: ez az utolsó vébéje

Cristiano Ronaldo megerősítette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz pályafutása utolsó vb-je - jelentette a Sportsnet vezető kanadai sportportál. A 41 esztendős portugál klasszis csapata Spanyolország ellen lép pályára a nyolcaddöntőben, a torna eddigi szakaszában pedig végig kulcsembernek bizonyult

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Két hét alatt két edzőváltás: megint nincs kapitánya Tunéziának, pedig most nevezték ki

Két hét alatt két edzőváltás: megint nincs kapitánya Tunéziának, pedig most nevezték ki

Hervé Renardot már a vébé elindulása után kérték fel, de mivel sokat nem tudott javítani a helyzeten, már le is mondott a posztjáról.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Mojtaba Khamenei has not been seen in public since the attack which killed his father at the outset of the US-Israel war with Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 5. 21:36
Gyurcsány Ferenc az „intelligens hülyeség” veszélyeiről írt
2026. július 5. 21:24
Ennyi pénzért kár volt lottózni
×
×