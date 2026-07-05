Nyári fagy Magyarországon, mínusz 4 fokot mértek a hétvégén

A mérések szerint a területen egyazon napon belül alakult ki fagyos – vagyis 0 Celsius-fok alatti minimumhőmérsékletű – és nyári nap, amely során a csúcshőmérséklet elérte vagy meghaladta a 25 Celsius-fokot. A szakemberek tájékoztatása alapján az inverziós folyamat kiépülését a légmozgás kismértékben befolyásolta, ugyanakkor a mért adat összhangban van a töbör különleges mikroklímájával.

A meteorológiai adatok elemzése során a kutatók jelezték, hogy a mostani érték várhatóan nem a nyári szezon minimuma, és

további lehűlések várhatók.

A Bükk-fennsíkon végzett tudományos munkával párhuzamosan jelenleg egy összehasonlító elemzés is zajlik: a szakértők az Egyesült Államok magashegységi mikroklímarendszereit vizsgálják, hogy a hazai és a külföldi területek klimatikus sajátosságait közös keretrendszerben értelmezzék.