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Nyitókép: Facebook/Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet

Nyári fagy Magyarországon, mínusz 4 fokot mértek a hétvégén

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A tartós kánikulát követően július elején jelentős lehűlés következett be a Bükk-fennsík fokozottan védett mikroklimatikus területén. A Mohos-töbörben a hajnali órákban mínusz 3,8 Celsius-fokot rögzítettek, ami a térség idei nyári szezonjának eddigi legalacsonyabb mért értéke.

A mérések szerint a területen egyazon napon belül alakult ki fagyos – vagyis 0 Celsius-fok alatti minimumhőmérsékletű – és nyári nap, amely során a csúcshőmérséklet elérte vagy meghaladta a 25 Celsius-fokot. A szakemberek tájékoztatása alapján az inverziós folyamat kiépülését a légmozgás kismértékben befolyásolta, ugyanakkor a mért adat összhangban van a töbör különleges mikroklímájával.

A meteorológiai adatok elemzése során a kutatók jelezték, hogy a mostani érték várhatóan nem a nyári szezon minimuma, és

további lehűlések várhatók.

A Bükk-fennsíkon végzett tudományos munkával párhuzamosan jelenleg egy összehasonlító elemzés is zajlik: a szakértők az Egyesült Államok magashegységi mikroklímarendszereit vizsgálják, hogy a hazai és a külföldi területek klimatikus sajátosságait közös keretrendszerben értelmezzék.

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Kezdőlap    Tudomány    Nyári fagy Magyarországon, mínusz 4 fokot mértek a hétvégén

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