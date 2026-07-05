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A felújított szertartályos gőzmozdony és vasúti kocsi a kápolnásnyéki Halász kastély kertjében az átadás napján, 2023. szeptember 25-én. Az 1888-ban gyártott 326-os, kulturális örökségvédelem alatt álló gőzmozdony 2020-ban érkezett a kastélyparkba, amely mögé a most csatlakoztatott, mintegy 12,6 méter hosszú tűzoltókocsiban került kialakításra a tematikus szabadulószoba.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kínos számot mondott be Vitézy Dávid

Infostart / MTI

Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, ami a "lázári vasútrombolás", az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye - írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Vitézy Dávid a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzésére hivatkozva kiemelte,

a magyar vasúti járművek átlagéletkora 42 év,

miközben Romániában 32, Lengyelországban 25, Szlovákiában 22, Csehországban pedig 20 esztendő ugyanez az adat. Szerinte ez azt mutatja, hogy Magyarország évtizedes lemaradásban van a vasúti járműpark megújításában, egy olyan területen, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást, tervezést és évekre előkészített döntéseket igényel.

Kiemelte, a régió országaiban nem azért alacsonyabb a járműflotta átlagéletkora, mert "éppen volt néhány eladó jármű", hanem mert belátták, hogy a vasútfejlesztés stratégiai kérdés.

Lázár János "nem egyszerűen tévedett, hanem messze saját ciklusán túlmutató módon ásta alá a vasútfejlesztés lehetőségét, amikor sorban beszerzéseket és beruházásokat állított le, függesztett fel, vagy húzott keresztbe még a hivatalában töltött legutolsó napjaiban is" - írta.

Kifejtette: a vasútfejlesztés elhalasztása, az öregebb járművek üzemeltetése végső soron a vasút versenyképességét csökkenti a közúttal szemben, még akkor is, amikor a vasút minden szempontból jobb alternatíva lenne. Ez viszont gazdaságstratégiai, térségfejlesztési, környezetvédelmi, közlekedéspolitikai zsákutcába vezet - tette hozzá.

A miniszter megjegyezte: a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból 1,8 milliárd euró értékben új HÉV-kocsikat és 35 emeletes motorvonatot tudnak vásárolni, ez pedig jelentősen javíthatja a járműpark átlagéletkorát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarországon is korszerűbb, megbízhatóbb vasúti szolgáltatás működjön.

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