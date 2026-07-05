Az oroszok tűzszünetet javasoltak, térképen mutatták a győzelmüket

"Tekintettel arra, hogy az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésünk alá vonták Kosztyantinyivka városát, az orosz fél kész humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására.
Ennek érdekében javasoljuk, hogy 2026. július 6-án (moszkvai idő szerint) 12 órától 18 óráig az ukrán fél szüntesse be Kosztyantinyivka városának lövetését" - áll a közlésben, amely egyben felszólítja az ukrán felet, hogy a meglévő csatornákon keresztül döntéséről tájékoztassa az orosz parancsnokságot július 5-én délig.
A város elfoglalását az ukránok eddig nem ismerétk el.