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Szergej Rudszkoj altábornagy, az orosz fegyveres erõk vezérkari fõnökének elsõ helyettese sajtótájékoztatót tart az orosz csapatok ukrajnai tevékenységérõl Moszkvában 2026. július 4-én. Rudszkoj állítása szerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban fekvõ Kosztyantinyivka települést. Az ukrán vezérkar szóvivõje szerint ez nem felel meg a valóságnak.
Nyitókép: Szergej Ilnyickij

Az oroszok tűzszünetet javasoltak, térképen mutatták a győzelmüket

Infostart / MTI

Oroszország rövid, Kosztyantinyivka városára korlátozott tűzszünetet javasol július 6-án az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására - közölte a moszkvai védelmi tárca.

"Tekintettel arra, hogy az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésünk alá vonták Kosztyantinyivka városát, az orosz fél kész humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására.

Ennek érdekében javasoljuk, hogy 2026. július 6-án (moszkvai idő szerint) 12 órától 18 óráig az ukrán fél szüntesse be Kosztyantinyivka városának lövetését" - áll a közlésben, amely egyben felszólítja az ukrán felet, hogy a meglévő csatornákon keresztül döntéséről tájékoztassa az orosz parancsnokságot július 5-én délig.

Moszkva, 2026. július 4. Szergej Rudszkoj altábornagy, az orosz fegyveres erõk vezérkari fõnökének elsõ helyettese sajtótájékoztatót tart az orosz csapatok ukrajnai tevékenységérõl Moszkvában 2026. július 4-én. Rudszkoj állítása szerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban fekvõ Kosztyantinyivka települést. Az ukrán vezérkar szóvivõje szerint ez nem felel meg a valóságnak. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij
Moszkva, 2026. július 4. Szergej Rudszkoj altábornagy, az orosz fegyveres erõk vezérkari fõnökének elsõ helyettese sajtótájékoztatót tart az orosz csapatok ukrajnai tevékenységérõl Moszkvában 2026. július 4-én. Rudszkoj állítása szerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban fekvõ Kosztyantinyivka települést. Az ukrán vezérkar szóvivõje szerint ez nem felel meg a valóságnak. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

A város elfoglalását az ukránok eddig nem ismerétk el.

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Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

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Az orosz hatóságok szombati tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán nagyszabású ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és a környező Leningrádi területet. A beszámolók alapján a csapások egy jelentős olajexportot bonyolító balti-tengeri kikötőt is érintettek. Orosz források a védelmi minisztériumra hivatkozva arról írnak, hogy Oroszország kész átadni Ukrajnának az elesett katonák holttestét Kosztyantinyivkánál, és ennek érdekében ideiglenes tűzszünetet javasol a városban – számolt be az Ukrajinszka Pravda. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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