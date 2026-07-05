Az oroszok tűzszünetet javasoltak, térképen mutatták a győzelmüket

"Tekintettel arra, hogy az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésünk alá vonták Kosztyantinyivka városát, az orosz fél kész humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására.

Ennek érdekében javasoljuk, hogy 2026. július 6-án (moszkvai idő szerint) 12 órától 18 óráig az ukrán fél szüntesse be Kosztyantinyivka városának lövetését" - áll a közlésben, amely egyben felszólítja az ukrán felet, hogy a meglévő csatornákon keresztül döntéséről tájékoztassa az orosz parancsnokságot július 5-én délig.

Moszkva, 2026. július 4. Szergej Rudszkoj altábornagy, az orosz fegyveres erõk vezérkari fõnökének elsõ helyettese sajtótájékoztatót tart az orosz csapatok ukrajnai tevékenységérõl Moszkvában 2026. július 4-én. Rudszkoj állítása szerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban fekvõ Kosztyantinyivka települést. Az ukrán vezérkar szóvivõje szerint ez nem felel meg a valóságnak. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

A város elfoglalását az ukránok eddig nem ismerétk el.