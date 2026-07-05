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Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia megnyitó ünnepségén Sukorón 2024. október 12-én. A sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméteren terül el a Velencei-tó partján.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kiszáradó Velencei-tó, magyarázza a bizonyítványt a kajak-kenu szövetség elnöke

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Kritikák kereszttüzébe került a Velencei-tó partján 51 milliárd forintból felépült Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia, miután a tó vízállása miatt az egyetemi világbajnokságot is Szegedre kellett áthelyezni. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség képviselője a bírálatokra reagálva hangsúlyozta: a szövetségnek sem a létesítmény megépítéséhez, sem a működtetéséhez nincs köze.

Az elmúlt hetekben egyre több bírálat érte a sukorói gigaberuházást, fókuszba állítva azt a kérdést, hogy a drasztikusan apadó, kiszáradással küzdő Velencei-tó mellé felhúzott 51 milliárd forintos sportkomplexum mennyire képes betölteni eredeti, vízisportokat szolgáló funkcióját.

A helyzet ellentmondásosságát kiélezte, hogy a nemrégiben esedékes egyetemi kajak-kenu világbajnokságot a tó alkalmatlan állapota miatt végül Szegedre kellett áthelyezni.

Schmidt Gábor az ügyben a szövetség honlapján megjelent interjúban reagált a felmerült aggályokra.

Kiemelte, hogy a sukorói bázis egy multifunkcionális létesítmény, amelynek megépítéséről kormánydöntés született. A sportvezető egyértelművé tette, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség sosem vett részt a komplexum kivitelezésében vagy működtetésében, és erre a célra pénzügyi forrásokat sem kapott.

Kinek a mije?

A nyilatkozat szerint a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvány a szövetség egyik tagszervezeteként – egy ott működő evezős egyesülettel együtt – csupán használója a létesítmény bizonyos részeinek. Schmidt Gábor szerint félrevezető az az állítás, hogy az épületegyüttes kizárólag e két egyesület számára jött volna létre, mivel az a mindennapokban a teljes magyar sportot szolgálja.

Sportszempontok

A sportvezető a kritikák kapcsán az akadémiai rendszer szükségességét is megvédte. Rámutatott, hogy a hat regionális központ és a sukorói intézmény öt éve az utánpótlás-nevelés legfontosabb színterei. Kiemelt feladatuk a tehetségek felkutatása és egy olyan képzési rendszer fenntartása, amely biztosítja a korosztályos válogatottak és a magyar kajak-kenu sport jövőbeni eredményességét.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kiszáradó Velencei-tó, magyarázza a bizonyítványt a kajak-kenu szövetség elnöke

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