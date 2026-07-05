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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Berúgott, hazaküldték, kocsiba ült, aztán jött a tragédia

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Két sofőr halt meg egy frontális karambolban az 51-es főúton, miután az egyikük egy beláthatatlan kanyarban kezdett előzni. A vétlen autóban egy 55 éves férfi ült, vele utazó vejét életveszélyes állapotban vitték kórházba.

Alkoholfogyasztás miatt küldhették haza a munkahelyéről, mégis autóba ült az a férfi, aki a Tények információi szerint halálos balesetet okozott pénteken Dunavecse közelében.

A 40 év körüli sofőr egy beláthatatlan kanyarban több autót is előzött, amikor frontálisan belecsapódott egy szemből szabályosan érkező kocsiba. A vétlen autó 55 éves sofőrje és a balesetet okozó férfi is szörnyethalt – írta a szeretlekmagyarország.hu

A baleset péntek délután történt Bács-Kiskun vármegyében, az 51-es főúton, Dunavecse és Szalkszentmárton között. A fehér kocsi az árokba repült, a balesetet okozó szürke jármű pedig keresztbe fordult. Mindkét sofőrt a tűzoltóknak kellett kivágniuk a szétroncsolódott autókból.

A vétlen sofőr, egy 55 éves apostagi hivatásos sofőr a helyszínen meghalt. Vele utazott 30-as éveiben járó veje, akit életveszélyes állapotban vittek kórházba.

A balesetet okozó 40 év körüli férfi egy villamossági cégnél dolgozott targoncavezetőként. A Tények úgy tudja, a végzetes napon hazaküldték a munkahelyéről, mert alkoholt ivott.

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