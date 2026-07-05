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Nyitókép: Yoan Valat

Egy európai országot megint kiüt a hőhullám

Infostart / MTI

Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, ahol a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius-fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után.

A francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France vasárnap déltől kiterjesztette a figyelmeztetést Ardeche, Aude, Drôme, Gard és Vaucluse megyére, míg Hérault és Pyrénées-Orientales megyében már szombaton megérkezett az újabb kánikula.

A meteorológusok előrejelzése szerint az újabb hőhullám vasárnap délutánra eléri a délnyugati országrészt, ahol jelentősen megemelkedik a hőmérséklet, s 35 és 37 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani, de egyes helyeken akár 38-40 fokot is mérhetnek.

Hétfőtől a hőhullám északi irányú terjedését jelzi előre a Météo-France, hozzátéve, hogy a kánikula a jövő hét végéig tarthat az egész országban.

Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban,

a májusi után, amely rendkívüli korai időpontjával tűnt ki, és a történelmi hőhullám után, amely majdnem két hétig tartott június második felében, amikor a napi átlaghőmérsékletek rekordokat döntöttek, elsősorban az ország területén valaha mért legmelegebb éjszakai minimumhőmérsékletek következtében.

A júniusi hőhullám több ezer halálesetet okozott Európában: Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban.

A Météo-France a kánikula mellett a mediterrán térségben "az időnként erős szélre" is figyelmeztetést adott ki, amely "magas vagy nagyon magas erdőtüzek kockázatát" jelentheti. A meteorológiai szolgálat vasárnapra hét déli megyét "nagyon magas" tűzveszélyességi fokozatba sorolt.

A Pireneusokban szombat este kitört tűz vasárnap reggelre mintegy 1500 hektáron terjedt el. A hatóságok szerint a tűz terjedését vasárnap napközben sikerült megfékezni, de eloltani még nem.

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