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A Tisza a kiskörei vízlépcsõnél 2026. június 29-én. A folyó ezen a napon elérte a valaha volt legkisebb vízállást, a -342 centiméteres értéket.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Egy magyar folyón már át lehet gázolni, kiszáradás felé halad a Tisza

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A súlyos csapadékhiány következtében a Tisza több szakaszon is elérte, sőt meg is döntötte a valaha mért legalacsonyabb vízállásokat. A kritikus helyzet miatt a folyó vízhozama jelentősen visszaesett, bizonyos mellékfolyók medre pedig már szinte teljesen kiszáradt.

A Tisza vízállása Kiskörénél az elmúlt napokban több alkalommal is a korábbi negatív rekord alá csökkent: az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján az alsó vízmércénél –343 centimétert is regisztráltak, ami egy centiméterrel alacsonyabb a korábbi rekordnál. Hasonlóan drámai a helyzet Szolnoknál is, ahol a folyó vízszintje július 5-én délben elérte a –301 centiméteres történelmi mélypontot – írja a heol.hu.

A jelenség nem korlátozódik a főfolyóra: a súlyos csapadékhiány miatt a Zagyván is látványos a vízszint csökkenése, a torkolatnál a meder kövein akár száraz lábbal is át lehet kelni.

Bár a csütörtök délutáni esőzéseknek köszönhetően a vízszint kismértékű emelkedésnek indult, és a KÖTIVIZIG több mint 133 millió köbméter hasznosítható vizet tároz a Tisza-tóban, a folyó vízállása továbbra is extrém alacsony szinten mozog.

A szakemberek szerint a következő órákban vagy napokban akár újabb rekordmély értékek is születhetnek.

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