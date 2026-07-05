A paraguayiak dicsérik a saját csapatukat és bírálják a „nagyképű és arrogáns” Mbappét

Miközben a világsajtó nagy része úgy értékeli, hogy Paraguay teljesítménye közepes volt, az ottani sajtót lenyűgözte az Albirroja játéka. A franciáké már kevésbé.

Az Última Hora méltatta a paraguayi válogatott küzdőszellemét – ebben tökéletesen igaza van –, megjegyezve, hogy „megnehezítették a Kékek dolgát”. Ugyanakkor élesen bírálta Kylian Mbappé „arrogáns és nagyképű” viselkedését a mérkőzés során. A francia sajtó reakciója szerint ez a kritika vélhetően a francia csapatkapitány gúnyos mosolyaira utal, amelyekkel a paraguayiak – különösen a mérkőzés hajrájában tapasztalt – provokációira reagált.

Az Última Hora kiemeli az Albirroja „heves ellenállását”, hivatkozva „szokásos védekező stratégiájára” és „áttörhetetlen ötfős védelmükre”, anélkül azonban, hogy említést tenne a paraguayiak durva játékáról. Ellenben külön cikket szentel „Mbappé Junior Alonso elleni sértésének”, amelyben kifejti: a francia sztár állítólag két alkalommal is „tipikusan dél-amerikai sértést” vágott a paraguayi védő fejéhez.

Ha már a „tipikusan dél-amerikai” kitételnél tartunk: a paraguayi válogatott – a gyakori lassításokat, visszajátszásokat megnézve ez jól érzékelhető volt – a hatvanas évek nehezen feledhető stílusát reprodukálták, a nagyon gyakori alattomos ütésekkel, a játék megszakítása utáni „tüskézéssel”, az ellenfél állandó provokálásával.

A La Nación kiemeli Paraguay „tiszteletreméltó teljesítményét” és „fegyelmezett védőmunkáját”. A paraguayi napilap úgy véli, hogy „Paraguay nem folyamodott alattomos taktikához”, amikor egy „bizonyos keménységet fitogtató” francia csapattal játszott.

Azt írja, hogy a mérkőzés feszült utolsó perceit „több rövid agresszióvillanás” jellemezte, például „néha lökdösődés és könyöklés” – anélkül, hogy megemlítené, hogy ebben a paraguayiak jártak az élen. A La Nación szerint ezek „csupán a világbajnokság nyolcaddöntőjére jellemző incidensek” voltak.

„Franciaország nem került teljes fölénybe Paraguayjal szemben” – jegyzi meg az ABC Color, s megdicséri Ilgiz Tantasev üzbég játékvezető „szilárd és higgadt teljesítményét”. A lap szerint „hagyta, hogy a játék a maga útján folyjon, tisztességesen bíráskodott, és incidensek nélkül bíráskodott”. A Crónica napilap Mbappé „nem helyénvaló viselkedését” is kiemeli.