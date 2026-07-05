Gyurcsány Ferenc az „intelligens hülyeség” veszélyeiről írt

Szerinte nem az a legveszélyesebb, ha valaki tudatlan, hanem amikor egy művelt, felkészült ember részleges igazságokból teljes világmagyarázatot épít, miközben elveszíti az önkritikáját és az arányérzékét.

A volt miniszterelnök úgy fogalmazott: a politikában különösen kockázatos, ha vezető pozícióban lévő emberek tévedései intézményesülnek, és követőkre találnak.

Hozzátette, az okosság, a műveltség vagy a szakértelem önmagában nem véd meg a tévedéstől, ehhez szerénységre, kételyre, önkorrekcióra és valóságérzékre is szükség van.