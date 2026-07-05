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Nyitókép: Gyurcsány Ferenc hivatalos Facebook-oldala

Gyurcsány Ferenc az „intelligens hülyeség” veszélyeiről írt

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Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán az osztrák író és esszéista, Robert Musil 1937-es gondolatait idézve az úgynevezett „intelligens hülyeség” jelenségéről írt. Fagylalttal a kezében.

Szerinte nem az a legveszélyesebb, ha valaki tudatlan, hanem amikor egy művelt, felkészült ember részleges igazságokból teljes világmagyarázatot épít, miközben elveszíti az önkritikáját és az arányérzékét.

A volt miniszterelnök úgy fogalmazott: a politikában különösen kockázatos, ha vezető pozícióban lévő emberek tévedései intézményesülnek, és követőkre találnak.

Hozzátette, az okosság, a műveltség vagy a szakértelem önmagában nem véd meg a tévedéstől, ehhez szerénységre, kételyre, önkorrekcióra és valóságérzékre is szükség van.

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