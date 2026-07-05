Újra kigyulladt egy menetrendszerint buszjárat, 6 ember menekült

A tűz az érintett jármű motorterében keletkezett, amely miatt rövid időre hatalmas füst lepte el a környéket. A buszon összesen öten utaztak, akik a tűz észlelésekor időben el tudták hagyni a járművet.

A tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók három porral oltó készülékkel kezdték meg a lángok megfékezését.

Ezt követően a balassagyarmati hivatásos tűzoltók két gyorsbeavatkozó vízsugárral eloltották a tüzet. A hatósági beavatkozás és az utómunkálatok idején a rendőrség teljes útlezárás mellett irányította a forgalmat az érintett útszakaszon – számolt be a nool.hu.

Fotónk illusztráció.