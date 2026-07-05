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Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Méltatlanná vált a fideszes képviselő, ma választanak újat a helyére

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Időközi önkormányzati választást tartanak 2026. július 5-én, vasárnap Ráckevén. A voksolást azért írták ki, mert a képviselő-testület két egyéni választókerületében (a 02-es és a 06-os számúban) is megüresedett a képviselői mandátum.

A 02-es számú választókerületben két független jelöltre, Bőcze Bernadettre és Gyetkóné Klenovics Juditra adhatják le voksukat a választók. Itt Csernáné Balázs Ágnes 2026. április 1-jei hatállyal lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról.

Konfliktus a testületben

Csernáné Balázs Ágnes szerint a lemondásához az vezetett, hogy egyre mélyebb szemléletbeli és értékrendbeli konfliktusokat tapasztalt a ráckevei önkormányzaton belül, és úgy érezte, a konstruktív együttműködés helyett megosztottság és hatalmi szemlélet alakult ki.

Állítása szerint a polgármester több képviselőt „esküszegőnek” nevezett egy szavazás miatt, majd őt személyes támadások és hitelrontási kísérletek is érték, amelyek végül elérték a tűréshatárát. Bírálta a testület működését, különösen azt, hogy szerinte túl nagy befolyás összpontosul a városvezetés kezében, és több fontos ügyben nem volt megfelelő a tájékoztatás vagy a közös döntéshozatal.

Úgy vélte, a kialakult légkörben és a bizalom elvesztése miatt már nem tudja eredményesen képviselni választóit.

Adósság miatt kellett távoznia a fideszesnek

A 06-os számú választókerületben három független jelölt – Kovács Ibolya, Lengyel Miklós és Simon Balázs – közül választhatnak a helybéliek.

A választások kiírásának hátterében személyi változások állnak. A 06-os számú választókerületben korábban mandátumot szerzett képviselő,

Jakab Mihály megbízatását a képviselő-testület méltatlanság megállapítása miatt szüntette meg.

A városvezetés döntése szerint a politikus az állammal vagy az önkormányzattal szemben fennálló, határidőre nem rendezett köztartozása miatt vált méltatlanná a tisztségre. Magyarán köztartozása volt.

Jakab Mihály a döntést követően közösségi oldalán elismerte a fennálló köztartozást, amelyet „pénzügyi-adminisztratív helyzet” következményeként írt le, ugyanakkor politikai döntésnek nevezte az őt menesztő határozatot.

A város a törvényi kötelezettségeinek megfelelően járt el a megbízatás megszüntetésekor.

További adatok a vasárnapi szavazásról a valasztas.hu-n.

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