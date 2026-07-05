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Belgrád, 2018. október 11.Vásárlók a Lidl áruházlánc egyik új üzleténél Belgrádban 2018. október 11-én. A német cég ezen a napon megnyitotta első tizenhat szerbiai diszkontáruházát. (MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)
Nyitókép: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic

Horror a bolt előtt: holttest feküdt a parkolóban álló kocsiban

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Holttestet találtak egy dunaszerdahelyi belvárosi Lidl áruház parkolójában álló autóban.

A holttest akár négy napja is a gépjárműben lehetett, de ezt még nem erősítették meg a szlovák hatóságok – írja a parameter.sk.

Peter Maďari, a járási tűzoltók ügyeletes tisztje annyit megerősített, hogy valóban került sor egy, a rendőrség és a tűzoltóság által közösen végrehajtott akcióra az említett helyszínen.

Szombaton délelőtt a rendőrség és a tűzoltóság is a helyszínre érkezett, és az egyik dunaszerdahelyi temetkezési vállalat járműve is jelen volt. „Egy bevásárlóközpont parkolójában álló autóban egy férfit találtak, aki nem mutatott életjeleket” – közölte Veronika Dachová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

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