Horror a bolt előtt: holttest feküdt a parkolóban álló kocsiban

A holttest akár négy napja is a gépjárműben lehetett, de ezt még nem erősítették meg a szlovák hatóságok – írja a parameter.sk.

Peter Maďari, a járási tűzoltók ügyeletes tisztje annyit megerősített, hogy valóban került sor egy, a rendőrség és a tűzoltóság által közösen végrehajtott akcióra az említett helyszínen.

Szombaton délelőtt a rendőrség és a tűzoltóság is a helyszínre érkezett, és az egyik dunaszerdahelyi temetkezési vállalat járműve is jelen volt. „Egy bevásárlóközpont parkolójában álló autóban egy férfit találtak, aki nem mutatott életjeleket” – közölte Veronika Dachová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.