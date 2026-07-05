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Telekomosok Fesztiválja Szoboszlai Dominikkel
Nyitókép: Telekom

Falra került Szoboszlai Dominik

Infostart

Megtiszteltetés, hogy egy fehérvári köztéri falfestményen helyet kaptam – mondta a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya, a Liverpool futballistája a szülővárosában, Székesfehérváron készült tűzfalfestmény vasárnapi avatásán.

Szoboszlai Dominik a jelenlévő mintegy kétezer ember előtt elmondta, hogy a Liget sori társasházon lévő alkotás éppen annak az általános iskolának a bejáratával szemben található, ahová nyolc évet járt.

"Az elmúlt 23 évben minden napomat azzal töltöttem, hogy az legyek, aki vagyok ma, ez volt a tervem, ez volt az álmom, a célom, és ez rengeteg lemondással járt" – fogalmazott, azt tanácsolva a jelenlévő gyerekeknek, hogy bele kell fektetni minden munkát, és akkor talán mindenkinek lesz esélye arra, hogy eljusson odáig, ahová ő eljutott. Az ünnepségen a labdarúgó ráfújta az aláírását a graffitire, ezzel átadva a falfestményt. A művelet végén megjegyezte, hogy nagy büszkeséggel tölti el, hogy megörökítették egyik gólörömét.

A festményen kilenc ember 80 órát dolgozott: 317 liter festéket használtak el, 33 színt tartalmaz a 16 méter magas és 13,5 méter széles falfestmény.

Fesztivál alkalmából adták át

Szabó Béla, a Telekom kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a fesztiválsorozat keretében igyekeznek valami maradandót alkotni, és Szoboszlai Dominik szülővárosa, Székesfehérvár esetében adta magát, hogy ez egy tűzfalfestmény legyen. Reményét fejezte ki, hogy a festmény egyfajta "búcsújáró hely" lesz, ahová minden sportrajongó elzarándokol majd, ha Fehérvárra érkezik.

A Telekomosok Fesztiválja idén 5 hét alatt 5 helyszínen, egyedi tematikával és izgalmas programokkal köti össze a tradíciókat a modern városi szubkultúrákkal, miközben népszerű fellépők váltják egymást a színpadokon. A székesfehérvári eseményt követően július 18-án Ópusztaszeren, július 25-én Pilisvörösváron, augusztus 1-jén Hollókőn, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények.

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Kezdőlap    Sport    Falra került Szoboszlai Dominik

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