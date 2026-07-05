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Nyitókép: forrás: X/Zohran Kwame Mamdani

Sokk az amerikai demokrata körökben: nyomul a radikális baloldal

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államokban tovább erősödik a Demokrata Párt baloldali szárnya. A coloradói és két másik előválasztásokon több, a pártvezetés által támogatott politikus is vereséget szenvedett, ami az elemzők szerint azt jelzi: a New York-i szocialista polgármester, Zohran Mamdani sikere országos politikai hullámot indított el.

„Szocialista földrengés” okoz aggodalmat az amerikai Demokrata párt vezetésében. A félidős választások előtt egymás után nyerik az előválasztásokat radikális baloldali jelöltek.

Colorado állam különösen jó példa. Denverben Diana DeGette a választói jóvoltából 29 éven át volt kongresszusi képviselő, úgy hogy 15-ször választották meg. Jött azonban az etióp származású, 29 éves Melat Kiros és „leradírozta”. A fiatal nő ama generáció tagja, amely megkérdőjelezi Izrael létjogosultságát, és az 1200 ember legyilkolásával járó, október 7-i Hamász-vérengzést nem elítélte, hanem „az apartheid logikus következménynek” nevezte.

Ő egyike azoknak, akik totális fegyverszállítási embargót akarnak Irzael ellen.

Kirost, akit egy blogposztja miatt három éve kirúgtak az ügyvédi irodából, ahol dolgozott, a balos nézeteiről ismert Bernie Sanders szenátor támogatta.

Programjában a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, az egészségbiztosítás kiterjesztését és a bevándorlási hatóság, az ICE jogköreinek jelentős szűkítését is hirdette.

Beindult a Mamdani-hatás

Nem ez volt az egyetlen meglepetés Coloradóban. A kormányzójelölti előválasztáson Phil Weiser főállamügyész legyőzte Michael Bennet szenátort, akit washingtoni bennfentesként és a pártelit képviselőjeként támadott.

Egy másik, latinók által lakott kongresszusi körzetben a baloldali Manny Rutinel szerezte meg a demokrata jelöltséget, miután legyőzte a centristább kongresszusi képviselőt, Shannon Birdöt.

A coloradói eredmények néhány nappal követik a New York-i előválasztásokat, ahol szintén több, az úgynevezett demokratikus szocialistákhoz közel álló jelölt győzte le a pártvezetés által favorizáltakat.

Amerikai politikai elemzők ezt már „Mamdani-jelenségnek” nevezik, arra utalva, hogy hasonló értékvilágú Zohran Mamdani New York-i főpolgármester sikere országszerte új lendületet adott a fiatal, rendszerellenes baloldali politikusoknak.

A Demokrata Párt mérsékelt szárnyában komoly aggodalmat keltettek az eredmények. Több kongresszusi képviselő politikai földrengésről beszélt, és attól tart, hogy a párt egyre inkább a radikális baloldal irányába sodródik.

„Ez már enyhén szólva nem fejfájás” – idézett az Axios egy centrista képviselőt, arra utalva, hogy „migrént okozhat a pártvezetésnek” a demokratikus szocialisták beáramlása. Egy másik pedig nyersebben fogalmazott: „A k. életbe! Jobb lesz bekapcsolni a biztonsági övet!”.

Ezzel mintegy beteljesedhet az, amivel Donald Trump elnök már évek óta hevesen vádolja a pártot azzal, hogy az a „radikális baloldal foglya”. Idén nyáron már ennél is tovább lépett és a kommunistákhoz hasonlította a demokratákat, azt sugallva, hogy erőszakot akarnak alkalmazni.

A magukat progresszívnek nevező politikusok ezzel szemben azt állítják: a választók új generációt, határozottabb fellépést és markánsabb baloldali politikát várnak,

különösen a megélhetési gondok, a bevándorlás és a közel-keleti konfliktusok kezelésében.

A republikánusok máris igyekeznek kihasználni a helyzetet. „A Demokrata Párt szocialisták általi elfoglalása már nem csak a kemény magnak számító körzetekben folyik” – mondta szóvivőjük.

Szerintük a demokraták egyre inkább távolodnak a politikai centrumtól, ami veszélyeztetheti esélyeiket a billegő választókerületekben a novemberi félidős kongresszusi választásokon. Az egyik előválasztási győztest, Phil Weisert például „radikális holdkórosnak” nevezték.

A demokrata baloldali szárny viszont abban hisz, hogy az új jelöltek segítenek a pártnak visszaszerezni a képviselőházi többséget.

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Sokk az amerikai demokrata körökben: nyomul a radikális baloldal
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