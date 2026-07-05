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Nyitókép: Unsplash

Tragédia a ráckevei dunai strandon, karján gyermekével fulladt a vízbe egy 31 éves édesapa

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Életét vesztette egy 31 éves férfi péntek délután Ráckevén, miután hároméves kislányával a karján merült el a Dunában a kijelölt strandon. A gyermeket a fürdőzőknek sikerült kimenteniük, az apa azonban a víz alá került.

Az esetről az RTL Hiradója számolt be. A riportban az hangzott el, hogy a szemtanúk a kislány kapálózására lettek figyelmesek, akit azonnal a Duna-partra húztak, így őt sikerült megmenteni.

Az emberek szerint kb. 30 méterre a parttól merültek el.

A férfit 10 perc után találták meg, újraélesztették, kórházba vitték, de ott meghalt.

A család a strand melletti kempingben táborozhatott, sátrukban rengetek italos üveget találtak.

A gyermek ugyan nem szenvedett komolyabb sérülést, de további kivizsgálásra kórházba szállították.

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Kezdőlap    Bulvár    Tragédia a ráckevei dunai strandon, karján gyermekével fulladt a vízbe egy 31 éves édesapa

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