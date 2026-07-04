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Harry Kane angol csapatkapitány a németországi labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának harmadik fordulójában játszott Anglia-Szlovénia mérkőzésen a kölni Müngersdorfer Stadionban 2024. június 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Lovaggá üthetik a foci-világbajnokság sztárját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Layla Moran brit képviselő azt javasolta, hogy Harry Kane-t, a világbajnokságon szereplő angol futballválogatott csatárát üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett szolgálataiért.

„Harry Kane inspiráló vezetői képességekről és jellemerőről tett tanúbizonyságot mind a pályán, mind azon kívül, fenntartva azokat az értékeket, amelyek országunkat oly naggyá teszik” – áll a Moran által benyújtott petícióban, amelyet pártja hivatalos weboldala ismertetett.

Az amerikai, kanadai, mexikói rendezésű vb-n Kane két góllal segítette csapatát a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja elleni győztes mérkőzésen (2-1), ezzel együttese bejutott a nyolcaddöntőbe, maga a játékos pedig 13-ra növelte világbajnoki találatainak összmennyiségét, amivel a legendás brazil Pelét megelőzve az örökranglista hatodik helyére lépett előre. Ezen a vébén már 5 gólnál jár, amivel holtversenyben a harmadik. Anglia hétfőn az egyik rendező Mexikóval játszik a nyolcaddöntőben.

A 32 éves Kane a 2018-as oroszországi világbajnokságot követően megkapta a Brit Birodalom Rendjének (OBE) kitüntetését, ami az első lépés a lovaggá ütés felé.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Lovaggá üthetik a foci-világbajnokság sztárját

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