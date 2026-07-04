Lovaggá üthetik a foci-világbajnokság sztárját

„Harry Kane inspiráló vezetői képességekről és jellemerőről tett tanúbizonyságot mind a pályán, mind azon kívül, fenntartva azokat az értékeket, amelyek országunkat oly naggyá teszik” – áll a Moran által benyújtott petícióban, amelyet pártja hivatalos weboldala ismertetett.

Az amerikai, kanadai, mexikói rendezésű vb-n Kane két góllal segítette csapatát a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja elleni győztes mérkőzésen (2-1), ezzel együttese bejutott a nyolcaddöntőbe, maga a játékos pedig 13-ra növelte világbajnoki találatainak összmennyiségét, amivel a legendás brazil Pelét megelőzve az örökranglista hatodik helyére lépett előre. Ezen a vébén már 5 gólnál jár, amivel holtversenyben a harmadik. Anglia hétfőn az egyik rendező Mexikóval játszik a nyolcaddöntőben.

A 32 éves Kane a 2018-as oroszországi világbajnokságot követően megkapta a Brit Birodalom Rendjének (OBE) kitüntetését, ami az első lépés a lovaggá ütés felé.