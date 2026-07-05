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Nyitókép: Pixabay/akos147

A tragédia után lábtempó nélkül úszta át a Tiszát

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A szolnoki Nagy Tamás egy súlyos baleset óta nem tudja mozgatni a lábait. Mégis olyat tett, amire az egészségesek közül is csak kevesen képesek.

Nagy Tamás lábtempó nélkül, hosszában úszta át a Tisza szolnoki holtágát, és ezzel Guinness-rekordot állított fel – írja a szoljon.hu.

A fiatalember 17 évesen szenvedett balesetet, előtte versenyszerűen vízilabdázott. A balesete után külső segítség nélkül, teljesen egyedül vágott neki a rehabilitációnak a medencében – aztán egy házaspár felkarolta, és segítettek kialakítani a lábtempó nélküli úszástechnikáját.

A Szoljon Podcast beszélgetéséből kiderül, hogyan lehet csaknem hét órán át folyamatosan haladni a vízben lábtempó nélkül, és hogy hol tervez Tamás legközelebb egy brutális, 29 kilométeres távot.

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