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fegyveres fenyegetés
Nyitókép: Getty Images / Paul Bradbury

Véres lövöldözés New Yorkban

Infostart / MTI

Legalább nyolc ember megsebesült, köztük négy gyerek Coney Islanden, New Yorkban szombaton késő este, az amerikai függetlenség napján - jelentette vasárnap az ABC News tévécsatorna a New York-i rendőrségre hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a rendőrök hely idő szerint 20 óra 37 körül perckor érkeztek a helyszínre, miután lövöldözésről kaptak bejelentést.

A hírügynökség szerint

a sérültek között két férfi, két nő és négy gyerek volt.

Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos.

A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni

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