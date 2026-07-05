Véres lövöldözés New Yorkban

A tájékoztatás szerint a rendőrök hely idő szerint 20 óra 37 körül perckor érkeztek a helyszínre, miután lövöldözésről kaptak bejelentést.

A hírügynökség szerint

a sérültek között két férfi, két nő és négy gyerek volt.

Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos.

NOW: Five people were shot Saturday night in Coney Island, Brooklyn, victims included a 5-year-old and a 7-year-old, according to NBC4 .



The shooting happened on Surf Avenue and W 30th street.



Video by Lloyd Mitchell | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/zYaaLV3rBw — Oliya Scootercaster ? (@ScooterCasterNY) July 5, 2026

A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni