Véres lövöldözés New Yorkban

A tájékoztatás szerint a rendőrök hely idő szerint 20 óra 37 körül perckor érkeztek a helyszínre, miután lövöldözésről kaptak bejelentést.
A hírügynökség szerint
a sérültek között két férfi, két nő és négy gyerek volt.
Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos.
NOW: Five people were shot Saturday night in Coney Island, Brooklyn, victims included a 5-year-old and a 7-year-old, according to NBC4 .— Oliya Scootercaster ? (@ScooterCasterNY) July 5, 2026
The shooting happened on Surf Avenue and W 30th street.
Video by Lloyd Mitchell | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/zYaaLV3rBw
A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni