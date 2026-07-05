„Megijedt valamitől a ló” – megrázó részletek a 20 éves lány haláláról

Pénteken halt meg egy 20 éves lány Somogysárdon, miután egyedül ment ki gyakorolni a lovardába. A mentők kritikus állapotban, mentőhelikopterrel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

A Tények riportja szerint a lány a baleset idején nem viselt sisakot. A tragédia napján a lány egyedül ment ki a lovardába, hogy gyakoroljon. A beszámolók szerint az állat váratlanul megijedt valamitől, két lábra ágaskodott, majd hanyatt esett, és a hátán ülő lányra zuhant.

Egy helybéli szerint a baleset egy ugratás után történhetett: „Úgy hallottam, akadályt ugratott, át is ugrotta, de a ló megijedt valamitől, ráesett a kislányra, és agyonnyomta. Helikopter vitte el a kaposvári kórházba.” A szemtanúk borzalmas állapotban találtak rá a karámban fekvő lányra, akinek súlyos fej- és belső sérülései voltak.

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