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Egy csapat különböző színű ló a legelőn.
Nyitókép: Unsplash

„Megijedt valamitől a ló” – megrázó részletek a 20 éves lány haláláról

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A tragédia napján a lány egyedül ment ki a lovardába, hogy gyakoroljon a helyszíni beszámolók szerint. A ló megijedt, és rázuhant, a lány úgy megsérült, hogy nem lehetett megmenteni az életét.

Pénteken halt meg egy 20 éves lány Somogysárdon, miután egyedül ment ki gyakorolni a lovardába. A mentők kritikus állapotban, mentőhelikopterrel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

A Tények riportja szerint a lány a baleset idején nem viselt sisakot. A tragédia napján a lány egyedül ment ki a lovardába, hogy gyakoroljon. A beszámolók szerint az állat váratlanul megijedt valamitől, két lábra ágaskodott, majd hanyatt esett, és a hátán ülő lányra zuhant.

Egy helybéli szerint a baleset egy ugratás után történhetett: „Úgy hallottam, akadályt ugratott, át is ugrotta, de a ló megijedt valamitől, ráesett a kislányra, és agyonnyomta. Helikopter vitte el a kaposvári kórházba.” A szemtanúk borzalmas állapotban találtak rá a karámban fekvő lányra, akinek súlyos fej- és belső sérülései voltak.

(Nyitóképünk illusztráció)

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