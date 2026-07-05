A Velencei-tó az oka az újabb szomorú bejelentésnek

Budai Marcell sajtófőnök tájékoztatása szerint a jegyek és bérletek iránti kereslet 60 százalékkal haladta meg a tavalyi adatokat, emiatt a bérletértékesítést már június 22-én lezárták.

A szerdai napijegyek teljes egészében elfogytak, és pénteken, valamint szombaton is telt ház várható.

A fesztivál idén tizennegyedik alkalommal tér vissza a Velencei-tó partjára, amely több mint egy évtizeden keresztül biztosított helyszínt a rendezvénynek – írja a penzcentrum.hu.

A szervezők közölték, hogy

az új helyszínre azért van szükség, hogy a megnövekedett látogatószám mellett is fenntarthassák a minőséget és tovább javíthassák a vendégélményt.

A 2027-es fesztivál helyszínéről a későbbiekben adnak tájékoztatást.