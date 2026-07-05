Hogyan vissza a hatalomba - történelmi Orbán-beszédre számítanak Erdélyben

A 2026. július 21. és 25. között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek.

A politikai elemzők és a táborozók számára is sorsdöntő lehet, hogyan vázolja fel a pártelnök a kormányzati hatalomba való visszatérés hosszú távú stratégiáját.

A Tusványoson tapasztalható politikai hangulatot különlegessé teszi, hogy 24 év után újra egy kormányzati vereséget követő ciklusban kerül sor a találkozóra.

Mi volt 2022 után?

Orbán Viktor 2002-ben, a választások után a polgári világ kiépítésének fontosságáról beszélt, idén pedig hasonló megújulási kényszerrel néz szembe a közösség. A pártelnök legutóbbi értékeléseiben elismerte a politikai szervezettség hiányosságait és a fiatalabb generációk felé való nyitás nehézségeit, így beszédétől a Fidesz jövőbeli irányvonalának meghatározását várják.

Az elmúlt hetekben, hónapokban tett megszólalásai alapján hasonlóra lehet számítani, tehát egy olyan stratégia felvázolását, amivel vissza kívánnak térni a kormányzáshoz hosszú távon - véli az index.hu. „A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie” – fogalmazott májusban a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjújában.

Akik elmennek

A szervezők több ellenzéki politikust is meghívtak, köztük a Tisza Párt több tagját, azonban a kormány és a Tisza-frakció távolmaradását jelentette be a rendezvénytől. A kormánypárti oldalról viszont számos ismert közéleti szereplő, így többek között Varga Mihály, Gulyás Gergely, Rétvári Bence, Schiffer András, Gál Kinga és Deutsch Tamás részvétele is biztosított.

Az idei közéleti programok központjában a béke témája,

valamint az elmúlt tizenhat év nemzeti értékeinek megőrzése áll. A Bálványosi Nyári Szabadegyetem záróeseményére, Orbán Viktor beszédére július 25-én, szombaton kerül sor.