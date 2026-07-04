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Az orosz csapások miatt romos állapotban lévő lakóházak Ukrajna fővárosában, Kijevben.
Nyitókép: Unsplash

Zelenszkij azonnali légvédelmi rakétaszállításokat követel a Kijevet ért masszív támadás nyomán

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az elmúlt hét súlyos orosz légitámadásai után Ukrajna mintegy 40 szövetséges országtól kért Patriot légvédelmi rakétákat. A Kijevet és más körzeteket ért támadásokban 30 ember halt meg – miközben az orosz régiókban is pusztítást és haláleseteket is okoztak ukrán drónok, egyre több helyen van benzinhiány.

Úgy hullottak a rakéták és drónok Kijevre, hogy a toronyházakban hullámzott a padló – derült ki helyi beszámolókból. A különösen heves támadások más akciókkal együtt 30 embert öltek meg, aminek nyomán Ukrajna azt kérte támogatóitól: azonnal szállítsák le azokat a légvédelmi rakétákat, amelyek átadása akár pár évig is eltartana.

Zelenszkij elnök nevében először védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov szólalt meg. Arra kérte a közel 40 partnerországot, hogy ideiglenesen adjanak át Patriot elfogórakétákat saját készleteikből, cserébe a már szerződésben rögzített jövőbeni szállításokért.

A csütörtöki, kombinált orosz csapások jelentősen túlterhelték az ország légvédelmi rendszerét, miközben egyes kommentátorok szerint már csak a céltalan pusztításban hatékonyak: az energetikai ellátást decentralizálták és azt kisebb, mini-erőművek segítik, a gyilkos drónokat több, kis műhely gyártja, a fontosabb katonai ipari termelést bombabiztos helyekre telepítették.

A Patriot rendszer jelenleg Ukrajna egyetlen olyan eszköze, amely képes az orosz ballisztikus rakéták elfogására. Kijev ugyanakkor régóta figyelmeztet, hogy az elfogórakéták hiánya miatt a túlterheléses támadások során egyre több robbanóeszköz jut át a védelmen.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint Kijev már aláírt szerződéseket több száz PAC–2 típusú Patriot rakétára, német támogatással, azonban ezek leszállítása csak a következő években várható. Emellett az európai uniós garanciából fedezett, mintegy egymilliárd eurós hitelkeretből további körülbelül 100 légvédelmi rakéta beszerzését is előkészítették.

Kijev azt állítja: a NATO kiértékelő rendszerének alkalmazásával sikerült növelni a rendszerek hatékonyságát. Ezért már úgymond „kétszer annyi orosz Iszkander rakétát lőnek le” a már hadrendben álló Patriotok, mint korábban. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta: mindez nem elég a támadások folyamatosan növekvő intenzitása mellett.

A helyzetet viszont bonyolítja, hogy az európai partnerek ugyan már elkezdtek saját készleteikből rakétákat átadni, de ez a folyamat csak korlátozott mértékben képes pótolni a veszteségeket. Zelenszkij elnök ezért azt szeretné, hogy amerikai licensz alapján maguk az ukránok gyárthassanak Patriot rakétákat. Ő közben azt állította: már fizettek 200 rakétáért, de egyet sem kaptak meg. „A Krímért kapott taps nem elég nekünk” – utalt az ukrán drónegységek sikereire, amelyekkel megbénították a félsziget üzemanyag ellátását.

„Egy dolog kell a partnereinktől, tegyék azt amit megígértek” – tette hozzá egy interjúban a Kijevet ért csapás kapcsán.

Közben az ukrán csapások nyomán kialakult benzinhiány átterjedt az orosz fekete-tengeri partvidékre is.

A Krasznodári körzetben fekvő Anapa üdülővárosban kozák egységek jelentek meg, hogy irányítsák a forgalmat és rendet tegyenek az esetenként egymásra támadó autósok között, akik csak 20 liter benzint vásárolhatnak. Még délebbre, Novorosszijszk kikötővárosban egy időre le is állították a magánszemélyek számára az üzemanyag-vásárlást.

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