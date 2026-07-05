ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.42
usd:
309.02
bux:
143072.29
2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A francia Kylian Mbappé (j) és a paraguayi Juan José Cáceres a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Paraguay-Franciaország mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. július 4-én.
Nyitókép: Derik Hamilton

Pedig az üzbég bíró felkészült a paraguayiak stílusából…

Infostart

Sok kritikát kapott a Franciaország–Paraguay mérkőzés (1–0) után a játékvezető, az üzbég Ilgiz Tantasev. Szinte hihetetlen, hogy a franciáknak három sárga lapot adott, a paraguayiak ellenben egyet sem kaptak!

A Le Parisien szerint a 42 éves üzbég játékvezető élete első világbajnokságán szerepel, de még ez a tapasztalatlanság sem magyarázza meg, miért engedte meg a dél-amerikai játékosoknak, hogy széttördeljék a játékot, miközben 0–0 volt az állás, vagy miért tolerált annyi többé-kevésbé piszkos belépőt az Albirrojától a philadelphiai pályán. „

Szerintem a játékvezető kioszthatott volna néhány sárga lapot nekik,

az talán egy kicsit megnyugtatta volna őket” – kesergett William Saliba, a franciák egyik középső védője a mérkőzés után.

A világsajtó élesen bírálta teljesítményéért a játékvezetőt, akinek szakmai múltja elsősorban üzbég bajnoki mérkőzések vezetéséből állt eddig, de dirigált találkozókat az ázsiai Bajnokok Ligájában és a szaúdi bajnokságban is.

Ázsián kívül közreműködött a tavaly nyári klubvilágbajnokságon és a 2024-es párizsi olimpián is – utóbbin két alkalommal is ő vezette a franciák mérkőzését.

Az olimpián, Bordeaux-ban Ilgiz Tantasev vezette a Franciaország–Argentína negyeddöntőt, amely a franciák 1–0-s győzelmével, de teljes káosz közepette ért véget. A mostani vb-nyolcaddöntőhöz hasonló hangulatú mérkőzést követően a két csapat játékosai összeverekedtek az öltözőkhöz vezető alagútban.

A játékvezető – akit korábban a skótok is kritizáltak a Marokkó elleni csoportkörbeli vereség (1–0) után – 2024 decemberében egy több mint egyórás, orosz nyelvű podcastban beszélt karrierútjáról és bíráskodási módszereiről.

„Hétesztendősen még úgy képzeltem, hogy labdarúgó leszek – mesélte. – Aztán, tizenöt éves korom körül, súlyos sérülést szenvedtem. Szerencsétlenül estem el, és egy hónapig járni sem tudtam. Aztán újra tudtam járni, futni még nem. Mire futni is képes voltam, a jobb lábammal már nem tudtam rúgni. Rájöttem, hogy nem lesz belőlem profi futballista. Ezt nagyon nehéz volt elfogadni.”

Hogyan lett belőle játékvezető? Miközben szülővárosában, Buharában egy autószervizben dolgozott, betért hozzájuk egy ismerőse a futball világából, hogy megjavíttassa a kocsiját. Felvetette neki, hogy próbálkozzon meg a játékvezetéssel. „Eleinte nehéz volt kordában tartani a gyerekeket, akik mindannyian nyerni akartak. De a harmadik-negyedik alkalomra már megszerettem a feladatot” – mondta Ilgiz Tantasev.

Azt is elmondta, hogy órákat tölt azzal, hogy tanulmányozza az előtte álló mérkőzés csapatainak korábbi mérkőzéseit.

„Átveszem a fejemben a lehetséges forgatókönyveket, és figyelmeztetem a játékosokat a pályán, hogy tudom, mire készülnek. Például az olimpián, a Spanyolország–Marokkó mérkőzésen láttam Szufian Rahimit. Ezt mondtam neki: »Emlékszem rád az ázsiai Bajnokok Ligája-döntőből. Láttam az összes meccsedet, tudom, hogyan harcolsz ki büntetőt azzal, hogy elesel. Ha ma elesel, ellenőriztetem az esetet a VAR-ral. És ha kiderül, hogy színlelés volt, soha többé nem fújok a javadra.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Pedig az üzbég bíró felkészült a paraguayiak stílusából…

francia labdarúgó-válogatott

foci-vb 2026

paraguayi válogatott

ilgiz tantasev

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel, nem mond le

Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel, nem mond le

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása - jelentette ki a magyar köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban.
 

Áder-villa: 1:1 két újabb megszólalás után

Magyar Péter talált még 7 milliárdot Áder Jánosnál

Megszólalt Orbán Viktor, önkényuralomról beszél

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel olyan csapdát állított Kínának, amelyből csak befelé van kiút

Brüsszel olyan csapdát állított Kínának, amelyből csak befelé van kiút

Drágábbá válhat az olcsó, gyakran kétes minőségű termékek rendelése a Temuról és a Sheinről, miután az Európai Unió néhány hónap leforgása alatt három olyan szabályozási változást vezet be, amelyek alapjaiban írhatják át a két platform európai üzleti modelljét. A frissen életbe lépett új vámterhek, az ősszel kötelezővé váló termékazonosítók és a szigorodó fogyasztóvédelmi felelősség együttesen egyre kevésbé teszik vonzóvá a közvetlen kínai kiscsomagos értékesítést. Mindez nem feltétlenül szorítja ki a kínai online kereskedőket Európából, de jelentősen leszűkíti, hogy milyen profitábilis modellre állhatnak át az egyre szigorodó környezetben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén

Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén

A magyar-szlovén határnál, Bödeháza és Zsitkóc között különleges vásár várja a látogatókat: a Barátság Parkban magyar és szlovén termelők együtt kínálják portékáikat.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Ali Khamenei's son Mojtaba is conspicuously absent from his father's funeral on Sunday, amid speculation about his condition.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 5. 13:37
Délutánra elesett az M1-es
2026. július 5. 13:02
Csapást mérnek a vérszívókra Budapest egyik legkritikusabb kerületében
×
×