A franciák szerint a paraguayiak Deschamps halott édesanyját sértegették

A Le Parisien azt írja, hogy nemcsak a pályán próbáltak a paraguayiak mindent elkövetni, hogy kizökkentsék a franciákat a nyolcaddöntő során, úgy tűnik, hogy a paraguayi stáb is átlépett egy bizonyos határt.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Didier Deschamps sajnálatát fejezte ki a szoros, kiélezett küzdelem közben elhangzott sértések miatt. „Nem fogom bírálni Paraguayt;

minden csapat úgy játszik, ahogy tud.

De a kispad felől érkező sértésekre – különösen némelyikre – nem lett volna szükség” – jelentette ki a francia szövetségi kapitány.

Szavai arra utalnak, hogy ő maga is sértések céltáblájává vált, a francia sportnapilap, a L’Équipe értesülései szerint ezek egy része júniusban elhunyt édesanyját érintette.

Amikor szembesítették Deschamps megjegyzéseivel, Gustavo Alfaro paraguayi szövetségi kapitány határozottan cáfolta a vádakat.

„A mérkőzés lefújása után azonnal odamentem Didier-hez, gratuláltam neki, és sok sikert kívántam a továbbiakhoz a világbajnoki címért folytatott harcban. A labdarúgás sok konfliktussal és kemény csatákkal jár, de ezek a pályán kezdődnek, és ott is érnek véget” – magyarázta.

Philadelphia, 2026. július 5. A paraguayi játékosok, miután 1-0-ra kikaptak a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Paraguay-Franciaország mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. július 4-én. MTI/EPA/Will Oliver

A Didier Deschamps édesanyját érintő esetleges sértésekkel kapcsolatos vádakra reagálva Gustavo Alfaro láthatóan meglepődött. „Nem, nem, nem, nem.

A futballban nem szabad ilyen mélyre süllyedni.

Azt hittem, a játékosok közötti szóváltásokról van szó. Nagyra becsülöm és tisztelem Didier Deschamps-ot. Persze, voltak nézeteltérések, de nem, nem, nem. Őszintén szólva, én nem hallottam ilyesmit. Nem hiszem, hogy ez megtörtént volna, hiszen ismerem a stábomat: mi nem süllyedünk ilyen szintre. A futball nem háború. Ha ilyesmit hallottam volna, azonnal véget vetettem volna neki. Ez semmilyen körülmények között nem elfogadható.”