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2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
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Egy teljesen vízszintesen álló szélzsák az erős szélben, viharos felhők előtt.
Nyitókép: Unsplash

Váratlan lökések jönnek vasárnap

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Szép nyárias nap lesz, egy-két heves szélrohammal.

Északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, majd vasárnap napközben a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Éjszakára a legtöbb helyen átmenetileg veszít erejéből a szél, majd vasárnap nappal ismét nagyobb területen megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között várható – írja a HungaroMet előrejelzése.

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VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
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2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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