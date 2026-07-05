Északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, majd vasárnap napközben a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Éjszakára a legtöbb helyen átmenetileg veszít erejéből a szél, majd vasárnap nappal ismét nagyobb területen megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között várható – írja a HungaroMet előrejelzése.
Váratlan lökések jönnek vasárnap
Szép nyárias nap lesz, egy-két heves szélrohammal.
A franciák nagy nehezen lebirkózták Paraguayt, és a legjobb 8 közé jutottak a labdarúgó-világbajnokságon
Várhatóan még nyáron új államfőt választ az Országgyűlés: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit – videó
lottó, jokerValaki hazavitt 428 millió forintot
Foggal-körömmel ragaszkodnak a magyarok a jó öreg készpénzhez – most kiderült, miért
A magyar háztartások a kiugróan magas infláció időszakában is meglepően nagy mennyiségű készpénzt halmoztak fel otthonaikban, dacolva a közgazdasági racionalitással. A Magyar Nemzeti Bank kutatásai szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, és a biztonságérzet kedvéért tudatosan lemond a lehetséges hozamokról. A jelenség mögött a gazdasági bizonytalanságtól való félelem, az állásvesztéstől való szorongás és a pénzügyi intézményekkel szembeni bizalmatlanság áll, amelyek a pandémia és az orosz–ukrán háború óta tartósan magasak. A készpénzállomány érdemi csökkentéséhez nem elegendő a pénzügyi edukáció: az intézményi bizalom erősítésére és a gazdasági kiszámíthatóság javítására is szükség lenne.
Házi bake rolls fillérekből: így készül, egyszerűbb és ár-érték bajnok - bake rolls házilag recept
Az eredmény nemcsak ízletes, hanem jóval kedvezőbb árú is, mint a bolti változat.
Dior dress, Adam Sandler and a man of honour: What we know about Taylor and Travis's wedding
The couple tied the knot in New York on Friday, after months of speculation about when, where and how it would happen.