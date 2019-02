Sajátjai fenyegették meg Theresa Mayt

Eurokrata legyen a talpán, aki Brüsszelben megérti, hogy mi is motiválja a brit politikusok – kormánytagok és képviselők – lépéseit, és hogy ezekből mi következik.

Pénteken a szigetországban az volt a téma, hogy a jobbára brexitpárti, de az Európai Unióból való távozás részletkérdéseiben erősen megosztott konzervatív kormánypárt több mint 100 képviselője megfenyegette a kormányt: blokkolhatja a március 29-én esedékes EU-kilépést, ha addig nem lesz új megállapodás a válás mikéntjéről.

A zavarodottságot csak fokozza, hogy a csoportban megtalálhatók a korábban a brexitet elvető, most már annak inkább csak a kemény változata ellen kampányoló és az eredetileg is a brexitre szavazó – tehát saját óhajuk megvalósulását akár késleltetni is képes – képviselők.

A frakciót „Brexitmegvalósítási csoportnak” és „a mérsékeltek” tömörülésének nevezik a brit médiában. Tagjai azt mondják: nem akarják engedni, hogy a kemény brexitpártiak „akadékoskodása” ismét ahhoz vezessen, hogy leszavazzák May miniszterelnök és Brüsszel kilépési egyezményét a parlamentben. Azaz: nem baj a brexit, de az csak szervezett formában mehet végbe.

A szervezett forma pedig azt jelenti, hogy egy kétéves átmeneti időszak indul, amikor még az uniós rendelkezések érvényesek Nagy-Britanniában,

de London és Brüsszel megszövegez egy olyan kereskedelmi egyezményt, amely valószínűleg az ír határ szabad átjárhatóságát is fenntartja – kihúzva ezzel a kemény brexit egyik méregfogát.

A képviselőcsoport levelet juttatott el a konzervatív parlamenti frakció vezetéséhez, és fenyegetésüket a kormány brexitpolitikája elleni eddigi legnagyobb lázadásnak minősítik kommentátorok.

A csoportban négy kabinetminiszter és közel egy tucat államtitkár is megtalálható.

Úgy tűnik, ők hajlandók kenyértörésre vinni a dolgot – a The Guardiannek nyilatkozó forrás szerint nem fognak lemondani és Theresa Maynek magának kell menesztenie őket.

A csoport javaslatáról jövő héten szavaz a brit parlament, és ha az átmegy, akkor a gyakorlatban az történik, hogy

a parlament átveszi a brit kormánytól a brexitfolyamat levezénylését, mivel az uniós kilépés kitolásának kérvényezésére kényszerítenék a miniszterelnököt.

Andrew Percy a csoport tagja, és egyike azoknak a képviselőknek, akik eredetileg is a brexitre szavaztak, de akik nem akarnak totális szakítást az EU-val, azt mondta: sokan vállalták a kompromisszumot, és így egyesülhettek brexitpártiak és maradáspártiak a kemény brexithívők ellenében. „Sokan nincsenek tisztában a parlamenti aritmetikával” – utalt arra, hogy ők többen lehetnek, mint a keményvonalasok, akik velük szemben „képtelenek a kompromisszumra”. A kérdés most az, hogy engedi-e a kormány, hogy a jövő héten szavazás legyen az alku nélküli brexit elvetéséről.

Ha engedik a voksolást, akkor

Brüsszelnek és az uniós tagállamoknak fel kell készülniük arra, hogy a britek még hónapokon át EU-tagok maradhatnak.

Nekik pedig arra, hogy ezért cserébe nekik is meg kell tartaniuk az európai parlamenti választásokat.

Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant