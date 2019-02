A brexit szétrázza Theresa May ellenzékét is

A brexit felszínre hozta, hogy a brit politikai élet vezető pártjai képtelenek egységes álláspontot kialakítani az országot érintő fontos kérdésben, és súlyos belső megosztottsággal küzdve csak részben fejezik ki választóik akaratát.

Erre lehet most a sokkoló példa az, amit hétfő reggel még csak rebesgettek: körülbelül öt képviselő távozik az ellenzéki Munkáspártból és esetleg saját pártot alapít.

Az tehát, hogy a legnagyobb ellenzéki párt most képviselőket veszít, aláássa képességét, hogy Theresa May és a szintén megosztott konzervatívok kihívója lehessen.

Kívülről nézve pedig Brüsszelben kezdhetnek elgondolkodni azon, hogy kivel is lehet tárgyalni a brit oldalon, azaz kinél is csörögjön ki majd a jövőben az a bizonyos telefon.

A munkáspárti frakcióból kiugrók között említették Chuka Umunna volt üzleti és innovációs árnyékminisztert. Ő kapta volna ezt a tárcát a Munkáspárt hatalomra kerülése esetén.

Chuka #Umunna and other MPs set to quit #Labour partyhttps://t.co/9T8e8RyCYb