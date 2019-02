May még mindig patthelyzetben van Brüsszelben

Kevesebb, mint 40 nappal Nagy-Britannia uniós kilépésének határideje előtt a brit kományfő még mindig alkudozni próbál az EU-val. Theresa May szerdán azzal érkezett Brüsszelbe, hogy az EU menjen bele a londoni parlamentben elakadt brit kilépési egyezmény módosításába.

May és a rá nyomást gyakorló keményvonalas brexitpártiak minimum az ír határgarancia módosítását akarják, úgy, hogy Brüsszel garantálja: az csak meghatározott ideig lesz érvényben és Nagy-Britannia szabadon felrúghatja azt. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy a brit parlament végül elfogadja az EU-val kötött kilépési egyezményt – hangsúlyozta a brit miniszterelnök.

Egyik elképzelése szerint

London egy évvel előre jelezné, ha kilépne a mechanizmusból.

EU-illetékesek már May érkezése előtt közölték, hogy nem számítanak áttörésére, és igazuk is lett. Ennek ellenére May és Jean-Claude Junkcer bizottsági elnök közös nyilatkozata „konstruktív” találkozót említett, és a felek megállapodtak abban, hogy a hónap vége előtt ismét találkoznak.

Brüsszel arra is hajlandó, hogy Michel Barnier főtárgyaló és Stephen Barclay brit brexitminiszter megvizsgálják a patthelyzet okának tartott ír határgaranciát kiváltható „alternatív megoldásokat”.

Hivatalosan az EU továbbra is elutasítja a backstop néven emlegetett mechanizmus módosítását, amelynek az a célja, hogy megakadályozza a kemény határellenőrzés visszatérését az ír-északír határra.

Juncker May előtt Borut Pahor szlovén miniszterelnökkel tárgyalt, és vendége azt mondta neki: Amit Írország nem fogad el, az Szlovénia számára is elfogadhatatlan.

May csütörtökön is visszatér az EU központjába, és ezúttal magával viszi Geoffrey Cox főügyészt is

– őt Brüsszelben kulcsfigurának tartják, mert jogi álláspontja segíthet meggyőzni a brit konzervatív képviselőket arról, hogy támogassák a rendezett kilépést biztosító egyezményt.

A felek továbbra is a megfelelő formulát keresik, amivel egy csatolt dokumentumban megerősítenék a jelenlegi kilépési egyezményt, de az uniós vezetés továbbra is elveti a backstop egyoldalú felmondását. Egy EU-diplomata pedig megjegyezte: egy átfogalmazott nyilatkozat ugyanolyan elutasításra találhat majd a brit parlamentben, mint az előző. „Ez az elkenős fogalmazás a brit politikai hagyomány része, ami nem nagyon kompatibilis az európai jogrenddel”.

Brüsszelben azt is észrevették, hogy May parlamenti frakciója szerdán elveszített 3 képviselőt, akik a függetlenekhez ültek át. Ezzel a miniszterelnöknek nehéz lesz majd fenntartania maga mögött a parlamenti többséget.

Közben külügyminisztere, Jeremy Hunt Berlinben próbálta győzködni német partnereit arról: olyan helyzetet kell kialakítani, amikor a brit főügyész úgy értelmezheti, az ír határigarancia nem szól korlátlan időre, aminek nyomán meglenne a brit parlamenti többség a rendezett brit kilépésről szóló alku elfogadásához.

Hunt útjára azonban árnyékot vetett, hogy a német kormány közölte: nem hajlandó felújítani a jemeni háború miatt bírált Szaúd-Arábiának történő fegyvereladásokat – annak ellenére, hogy a brit miniszter éppen ezért lobbizott.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq