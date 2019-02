Meglepő kijelentést tett a brit kilépés határidejéről az Európai Bizottság elnöke

Az Európai Bizottság friss bejelentése szerint Theresa May brit kormányfő szerda este ismét Brüsszelbe látogat, ahol tárgyalóasztalhoz ül Jean-Claude Junckerrel, a testület elnökével. Diplomáciai források pedig azt közölték, hogy a következő Barclay-Barnier találkozót a hét közepén tartják.

Jean-Claude Juncker egy hétfői lapinterjúban kijelentette, hogy

senki sem ellenezné a bennmaradó EU-tagországok közül a brit kilépés eredetileg 2019. március 29-re tervezett határidejének meghosszabbítását, amennyiben London kérelmezné.

Hozzátette, elképzelhetőnek tartja a hosszabbítást a május végi európai parlamenti választásokon túlra is, amelyen szakértők szerint ez esetben a szigetországnak is részt kellene vennie valószínűleg. "A brexitfolyamatban már így is annyi határidőt túlléptünk" - fogalmazott a bizottsági elnök.

Jeremy Hunt brit külügyminiszter ugyancsak Brüsszelben volt hétfőn, és a Politico hírportálnak adott interjújában abbéli reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező napokban sikerül megállapodni a stabilitás biztosítása érdekében.

Aláhúzta, hogy még lehetséges a rendezett kiválás, a brit kormány tudja, miként lehet parlamenti többséget szerezni a szerződés ratifikálásához, de ehhez mindkét oldalon "bizalomra és vízióra" van szükség. Kérdésre válaszolva helytelennek nevezte a második népszavazás kiírásának ötletét. Mint mondta, "a britek tudják, hogy a politikai elit nem akarta a kilépést, és a demokratikus hitelesség egyfajta tesztjeként tekintenek a brexitre". Hozzátette, akkor sem lehet sikeresnek nevezni a folyamatot, ha tíz év múlva a maradáspárti szavazók azt érzik majd, hogy a döntés "nem is olyan rossz, mint gondolták, és az ország virágzik".

Ír kollégája, Simon Coveney frusztrációjának adott hangot a folyamat állásával kapcsolatban. "Kevesebb mint 40 nap van hátra az Egyesült Királyság távozásáig, és mi még mindig nem tudjuk, hogy mit szeretne a brit kormány elérni a ratifikáció érdekében" - közölte. Korábbi tájékoztatás szerint Jeremy Corbyn, a brit ellenzéki Munkáspárt vezetője is Brüsszelbe látogat, várhatóan csütörtökön.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet