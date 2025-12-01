ARÉNA - PODCASTOK
Kanapén pihenve tévézik egy hölgy a nappaliban.
Nyitókép: Getty Images/skynesher

Új szereplő a hazai streaming piacon

Infostart

A Canal+ streaming platform és tévécsatorna december 1-jén indult el Magyarországon, átvéve a Direct One helyét a hazai piacon. Az új szolgáltató két előfizetési csomaggal jelent meg, miközben a Direct One műholdas ügyfeleit mostantól a One Magyarország szolgálja ki.

December 1-jén új szereplővel bővült a hazai streaming piac: megérkezett a Canal+ szolgáltatása Magyarországra. Bár a márkanév újdonságnak számít, valójában a Direct One helyét veszi át, amelyen korábban is elérhetők voltak a Canal+ által készített és forgalmazott tartalmak, illetve amely online televízióként is jelentős pozíciót szerzett.

A SorozatJunkie beszámolója szerint fontos változás a Canal+ Action tévécsatorna elindítása, amely a Direct One korábbi csatornájának helyén lesz elérhető.

Az új szolgáltató két előfizetési csomagot kínál, amelyek ára 5500, illetve 7000 forint, az éves előfizetés választása esetén kedvezményt biztosítanak. A szakportál tájékoztatása szerint jelenleg még a Direct One korábbi felülete is működik, de az előfizetés, vásárlás és tartalomfogyasztás már a canalplus.hu oldalon keresztül történik – idézi a Portfolio.

A távközlési szolgáltató múlt szerdai bejelentése szerint december 1-jétől a One Magyarország vette át a Direct One műholdas ügyfeleinek kiszolgálását. A One Magyarország Zrt. közleménye szerint az előfizetői jogviszony megszakítása nélkül továbbra is biztosítják a műholdas szolgáltatást a korábbi Direct One-ügyfelek számára.

A változás előzménye, hogy 2024 júliusában a 4iG Nyrt. leányvállalata, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adásvételi szerződést kötött a Direct One hazai műholdas ügyfélállományának megvásárlásáról.

média

tévécsatorna

streaming

4ig

direct one

one magyarország

canal+

Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.

